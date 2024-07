Assisi: la prima scuola di cucina in Italia firmata Cesarine

Era il sogno di una vita: aprire una scuola di cucina a vista, con grandi vetrate che affacciano direttamente sul centro storico di Assisi, per tramandare i piatti e la cultura del territorio umbro. Cesarina dal 2022, con un passato nell’ insegnamento e nell’organizzazione eventi, Eleonora si definisce “una cuoca, non una chef, che porta avanti la tradizione”. Per sua iniziativa a luglio di quest’anno ha aperto la prima scuola di cucina in Italia firmata Cesarine, nel centro di Assisi: un ampio spazio dal soffitto di travi a vista per immergersi nelle tradizioni gastronomiche umbre e imparare a preparare la pasta fresca – ma non solo – secondo ricette tramandate di generazione in generazione.

Il corso di cucina della Cesarina Eleonora riunisce attorno a grandi tavoli dodici persone che, per un paio d’ore, mettono le mani in pasta e scoprono l’elemento chiave di questa esperienza: la condivisione. Persone che molto spesso non si conoscono tra loro scelgono infatti questo momento non solo per vivere un’esperienza di autentica cucina locale ma soprattutto per condividere la tavola e la propria cultura con altri ospiti provenienti da tutto il mondo. Dall’esperienza si porta a casa un’infarinatura di competenze, oltre al profumo della cucina umbra e – volendo – il merchandising Cesarine, come grembiuli, shopper e libri.

La lezione di Eleonora inizia sempre con un assaggio di prodotti tipici del territorio, come formaggi, salumi e olio d’oliva, prosegue con la realizzazione di tre tipi di pasta fresca e si conclude con una degustazione dei piatti preparati assieme, accompagnati da vino locale.

I corsi della Cesarina Eleonora nel centro di Assisi si tengono tre volte al giorno (ore 10 -14 -18) e si possono prenotare a questo link https://cesarine.com/it/experiences/corso-di-cucina-tradizionale-nel-centro-di-assisi-KHU9EbSzFX

A breve sarà possibile prenotare anche direttamente in loco tramite QRcode qualche minuto prima dell’inizio del corso.

L’iniziativa della Cesarina Eleonora di Assisi racconta molto della community di micro imprenditori e micro imprenditrici che – attraverso la piattaforma cesarine.com – trovano il modo per far diventare la loro passione per la cucina una fonte di guadagno e, talvolta, un vero e proprio lavoro.

Le cooking class sono un trend amatissimo a livello nazionale e internazionale: secondo le previsioni di Cesarine basate su dati Google Trends, le ricerche di cooking classes sono destinate a salire di un ulteriore 14% nei prossimi due anni.

Cesarine.com è la prima piattaforma online in Italia di food experiences con una community di 1.500 cuoche e cuochi amatoriali che nel 2023 hanno aperto le porte delle loro case e dei loro territori a 50.000 ospiti, prevalentemente internazionali (+65% rispetto al 2022) per offrire corsi di cucina, dining experiences e food, wine, market tours. Nata nel 2004 a Bologna come Associazione per la Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Gastronomico Culinario Tipico d’Italia, nel 2014 la community diventa piattaforma sotto la guida dell’imprenditore tech Davide Maggi – ideatore di alcune tra le prime digital startup italiane e direttore esecutivo del Digital Marketing & Communication Executive Program della Bologna Business School. Comunità diffusa Slow Food dal 2019, al suo 20° compleanno Cesarine conta decine di candidature spontanee ogni settimana. Nel primo trimestre del 2024 le esperienze food firmate Cesarine hanno segnato un incremento del 20%, con Bologna per la prima volta in testa alla classifica delle scelte dei viaggiatori, in crescita del 25% rispetto al 2023, e un notevole incremento della Sicilia, con Palermo +60% e Messina +130% e le Cinque Terre che hanno raddoppiato le presenze rispetto allo stesso periodo del 2023.

