Completamente Sold Out il Tour italiano di Ludovico Einaudi

A dieci anni esatti dall’uscita di uno dei suoi album più significativi e amati, il compositore torinese torna sulle tracce di “In A Time Lapse” per re immaginarle in una nuova versione e con un nuovo organico.

In A Time Lapse è stato pubblicato nel 2013, e rappresenta una riflessione sul tempo, “concepito come una suite o come capitoli di un unico romanzo“, in cui convergono intorno al pianoforte, archi, percussioni ed elettronica.

Sul palco insieme ad Einaudi suoneranno Federico Mecozzi (violino e viola), Redi Hasa (violoncello e violoncello elettrico), Rocco Nigro (fisarmonica), Alberto Fabris (basso elettrico e basso synth), Sebastiano De Gennaro (percussioni), Gianluca Mancini (live electronics) e il polistrumentista Francesco Arcuri.

Date del Tour “In A Time Lapse Reimagined”:

7 LUGLIO – TEATRO GALLI – RIMINI

9 – 10 LUGLIO – ARENA DI VERONA – VERONA

12 LUGLIO – ANFITEATRO DEGLI SCAVI – POMPEI (NA)

13 – 14 LUGLIO – ROMA SUMMER FEST – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE – ROMA

17 LUGLIO – STRESA FESTIVAL HALL – STRESA (VB)

ludovicoeinaudi.com

ponderosa.it

