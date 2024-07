Rho, borse di studio 2024: al via la consegna delle domande

Il Comune di Rho ha pubblicato sul proprio sito un bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio 2024, per i meriti scolastici conseguiti nell’anno scolastico 2022-2023. Sono previste venti borse di studio del valore di 250 euro per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e trenta borse di studio del valore di 400 euro per studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Il concorso riguarda gli studenti residenti nel Comune di Rho che, nell’anno scolastico 2022/2023, abbiano frequentato la classe terza della scuola secondaria di primo grado oppure una classe della scuola secondaria di secondo grado.

Per quanto riguarda i risultati scolastici:

– Per la classe terza della scuola secondaria di primo grado il voto finale dell’esame di Stato deve essere stato almeno pari a 8

– Per una classe della scuola secondaria di secondo grado, la votazione media deve essere stata almeno pari a 8.

Le domande potranno essere presentate a partire da martedì 23 luglio 2024, fino al 15 settembre 2024. Per procedere nella presentazione della domanda sarà necessario accedere on-line al seguente link: Presentazione Domanda di Iscrizione ai Servizi a Domanda Individuale (urbi.it) mediante CRS/CNS con PIN; CIE con PIN; SPID con livello di sicurezza 2.

Il richiedente dovrà compilare la domanda, in ogni sua parte, ultimando la procedura ed allegando, i documenti richiesti, a pena di inammissibilità. Il bando integrale è disponibile sul sito www.comune.rho.mi.it.

Ulteriori informazioni

Si può telefonare al numero 02 93332.253: lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.00; martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00; oppure può inviare una mail all’indirizzo pubblica.istruzione@comune. rho.mi.it o consultare il sito Internet www.comune.rho.mi.it.

“Quest’anno abbiamo già assegnato delle borse di studio, si è deciso di investire ulteriori risorse per assegnare anche le borse legate all’anno 2022/2023, per metterci in pari. Assegneremo cosi ogni anno le borse dell’anno appena concluso – sottolinea l’assessore alla Scuola Paolo Bianchi – Molti sono i ragazzi meritevoli, che hanno raggiunto risultati scolastici di alto livello. E’ importante valorizzare il loro impegno attraverso un riconoscimento pubblico: alle cerimonie di consegna delle borse di studio leggiamo nei loro sguardi la soddisfazione di avere visto riconosciuta la passione con cui affrontano lo studio. E vediamo anche la commozione e l’orgoglio dei genitori, che sanno di poter contare su ragazzi davvero in gamba”

