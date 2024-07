A51 Tangenziale Est: dal 24 luglio chiusura al traffico svincolo in entrata da Cologno Monzese Ovest (direzione A4-Venezia)

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. informa che, per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza lungo la A51 Tangenziale Est di Milano, dalle ore 23:00 di mercoledì 24 luglio fino alle ore 06:00 di martedì 10 settembre 2024, verrà disposta la chiusura al traffico del ramo di svincolo in entrata da Cologno Monzese Ovest (km 12+298) per carreggiata nord (direzione A4-Venezia).

Per tutta la durata dei lavori, i percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico in viabilità ordinaria verso corso Europa dalla rotatoria di via Di Vittorio e da via Felice Cavallotti, per proseguire su via Emilia e via Milano per il successivo ingresso in Tangenziale allo MI-Via Palmanova (km 11+650) da S.P. ex S.S.11- Vimodrone

Percorsi alternativi