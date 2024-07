Per il suo vasto programma che accoglie diversi generi musicali tra cui pop, rock, elettronica R&B e anche programmi non-musicali, pubblica la timetable che si estende su 18 palchi e praticamente su 24/24 ore per 6 giorni.

Situato nel cuore di Budapest, Ungheria, in un parco verde nell’Isola di Óbuda, il Sziget Festival riunisce un programma a 360° di headliner, world music, cabaret, circo, proiezioni, workshop, sport, installazioni, performance ed arte. Negli anni, il Sziget ha ospitato alcuni dei nomi più prestigiosi della musica, tra cui Arctic Monkeys, David Bowie, Oasis, Dua Lipa, Post Malone, Florence + the Machine, Radiohead, Foo Fighters, James Blake, IDLES, Ed Sheeran e Kendrick Lamar.

Il Sziget è un festival costruito dalla comunità e conosciuto come ‘Isola della Libertà’. Frequentato da Szitizen provenienti da oltre 100 paesi diversi ogni anno, il festival si dedica ad abbracciare la diversità, utilizzando il potere della comunità per celebrare e portare amore, accettazione, tolleranza e libertà nel cuore di Budapest.

Con i Festival Pass da 3 e 6 giorni (o due ticket giornalieri consecutivi) è incluso il campeggio senza costi aggiuntivi nelle aree attrezzate di base con tutti i servizi necessari (docce e veri bagni in container di ottimo livello, deposito bagagli, punti ricarica, etc). Per chi desiderasse più comfort, ci sono anche numerose opzioni Glamping e zone di Campeggio Upgrade.

LINE UP ITALIANI 2024:

LIBERATO, VICTORIA per djset (dei Makeskin), Naska, Rhove, Venerus, Laila Al Habash, Giuse The Lizia, One Eat One, Folkatomik, Enrico Sangiuliano, Sam Paganini, Fideles, Anfisa Letyago, Elasi, Popa, WISM, 43.Nove, Guatemala, LELAND DID IT, Alex the Judge and the Forbidden Fruits, Ele A

Sul sito ufficiale sono disponibili abbonamenti da 3 e da 6 giorni, e ticket giornalieri. Si ricorda che per coloro che acquistano un abbonamento, oppure almeno due giornalieri consecutivi, il Sziget Festival offre gratuitamente il campeggio base con veri bagni e docce, permettendo di vivere appieno le giornate sull’Isola della Libertà. Non mancano però soluzioni di alloggio per i più esigenti con sistemazioni Glamping in aree campeggio Upgrade. Maggiori informazioni su www.szigetfestival.com/it

