Milano apre il nuovo Hub contro lo spreco alimentare del Municipio 2

Dopo l’inaugurazione dello scorso giugno del nuovo Hub di Quartiere contro lo spreco alimentare di piazzale Selinunte, nuovo appuntamento con l’apertura di un altro tassello della rete degli Hub anti spreco promossi dal Comune di Milano nell’ambito della Food Policy. Si terrà martedì 9 luglio, alle ore 11, in viale Monza 54, presso Off Campus NoLo, l’inaugurazione del nuovo Hub Loreto, il secondo dei tre finanziati dal Comune di Milano con i fondi assegnati nel 2021 dalla prima edizione dell’Earthshot Prize, prestigioso riconoscimento internazionale dedicato alle migliori soluzioni per proteggere l’ambiente.

L’Hub Loreto del Municipio 2 avrà la particolarità di essere il primo ‘diffuso’ nel quartiere, poiché sarà distribuito su tre centri: Off Campus in viale Monza, la Parrocchia Santa Maria Assunta in piazza Anelli a Turro e il centro Terza Settimana in via Leoncavallo. Le attività saranno coordinate da Comin Coop Sociale insieme a Milano Positiva APS, Associazione T12 Lab, Parrocchia Santa Maria Assunta in Turro, Terza Settimana ODV e Mutuo Soccorso Milano APS.

All’inaugurazione parteciperanno la Vicesindaco con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo, l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolè, il Presidente del Municipio 2 Simone Locatelli, la Console generale Uk e Direttore Italia del Departement for International Trade (Dit) Catriona Graham, il Professore Ordinario in Spatial and Service Design del Politecnico di Milano e responsabile per la gestione dell’Off-Campus NoLO Davide Fassi, il Presidente Comin Elza Daga, Bruno Ferragatta di Terza Settimana e Enrico Toso della Parrocchia Santa Maria in Turro.