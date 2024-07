Roma, 12 luglio 2024 – ITA Airways, la Compagnia aerea nazionale di riferimento, e la Croce Rossa Italiana, l’organizzazione di volontariato che ha per scopo l’assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto, hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa. La cerimonia di firma si è svolta oggi presso la sede di ITA Airways alla presenza di Andrea Benassi, Direttore Generale ITA Airways, e Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana.

Il documento è volto a rafforzare la collaborazione tra le due parti, con l’attivazione di iniziative congiunte legate alla formazione, all’advocacy, all’informazione e alla sensibilizzazione su alcune tematiche di interesse prioritario comune.

L’intesa è stata raggiunta in concomitanza con l’Anniversario dei 160 anni della Croce Rossa Italiana. Per celebrare questa importante ricorrenza, il logo dei 160 anni della CRI è stato apposto sulla livrea di un Airbus A319 di ITA Airways, dedicato alla campionessa Novella Calligaris.

“Sono onorato di aver sottoscritto un accordo di collaborazione con una realtà così prestigiosa e nobile come la Croce Rossa Italiana – ha dichiarato Andrea Benassi, Direttore Generale ITA Airways – con cui la nostra Compagnia condivide principi legati alla sostenibilità sociale e alla tutela della salute e della vita. Vedere volare il logo dedicato ai 160 anni della Croce Rossa su un nostro aereo testimonia l’impegno congiunto nel diffondere la cultura dell’attenzione verso le comunità e le persone in situazioni di vulnerabilità”.

“È importante sapere di poter contare sul supporto della Compagnia aerea per eccellenza del nostro Paese – ha aggiunto Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana -. Siamo insieme per condividere un percorso che ci vedrà camminare gli uni accanto agli altri, anche nelle attività formative per il primo soccorso. Ringrazio ITA Airways per la sensibilità dimostrata in un momento tanto importante per noi, il nostro 160esimo anniversario, che mi auguro possa essere per le Volontarie e i Volontari della CRI uno stimolo concreto davanti alle sfide che ci vedranno impegnati ovunque per chiunque abbia bisogno di aiuto”.