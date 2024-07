Controlli sull’impatto acustico

Proseguirà fino al 23 luglio, su richiesta del Comune di Milano, la campagna di monitoraggio fonometrico di Arpa Lombardia.

In particolare, i fonometri dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente dovranno accertare che i decibel derivanti dagli eventi autorizzati nel quartiere San Siro (stadio e ippodromi San Siro e La Maura), non superino gli 80 decibel (deroga concessa dal Comune di Milano per questo tipo di manifestazioni).

Come ogni anno, con l’approssimarsi dell’estate, Milano offre numerosi grandi eventi, concerti e spettacoli all’aperto che attirano un numero elevato di spettatori, ma che comportano anche un forte impatto per gli abitanti delle aree limitrofe, soprattutto dal punto di vista acustico, del traffico e della viabilità.

Per questo tipo di manifestazioni, considerato l’impatto, la normativa prevede che l’Amministrazione comunale rilasci specifiche autorizzazioni, anche in deroga ai valori limite normalmente vigenti.

Allo scopo di contenere comunque il disagio subito dai residenti locali, il Comune ha rilasciato specifiche autorizzazioni, in deroga ai limiti, contenenti precise prescrizioni sui valori massimi d’immissione sonora degli 80 decibel (intesi come media per l’intera durata del concerto) chiedendo all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di verificarne il rispetto.

Arpa Lombardia ha iniziato quest’attività di supporto il 29 maggio e fornisce, per ciascun evento, le risultanze del controllo strumentale. Le misure vengono eseguite in appositi siti, concordati con l’Amministrazione Comunale, che a sua volta ha coinvolto i residenti.

In corrispondenza di tali postazioni, per tutta la durata della manifestazione, viene svolto il rilevamento dei livelli sonori attraverso un fonometro e un microfono con i quali si acquisiscono i valori di livello continuo equivalente (LAeq) e altri indicatori acustici utili ad approfondire eventuali eventi sonori di interesse o atipici.

https://www.arpalombardia.it

Altri articoli di Ambiente su Dietro La Notizia