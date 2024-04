L’artista internazionale Volker Merkle espone uno dei suoi tavolini di design presso lo storico Centro della Cornice di Giorgio Fiora a Milano, in via Lecco 15, durante il Fuorisalone. L’esposizione sarà visibile al pubblico fino alla fine di aprile.

Volker Merkle, il suo design nella Cornice di Giorgio Fiora

Volker Merkle, nato a Schwenningen (Germania) nel 1959, laureato in Ingegneria Meccanica, si dedica inizialmente alla creazione di mobili d’arredo prodotti esclusivamente con legni pregiati e inox, approdando poi all’arte nel 2018, inserendosi in un contesto artistico contemporaneo che cerca di rompere con le convenzioni tradizionali dell’arte, ricercando nuovi orizzonti.

Un artista interessato ad esplorare le diverse possibilità offerte da materiali come il cemento, il legno, l’acciaio e i pigmenti puri, giocando con le forme e le consistenze. I tavolini di design in legno massiccio, a volte rivestiti in oro, rappresentano un ulteriore esempio della ricerca dell’artista nel creare opere che possano essere esteticamente accattivanti e funzionali allo stesso tempo.

Il tavolino di design di Volker Merkle

Rappresenta un’opera d’arte unica e innovativa, realizzata con materiali di alta qualità e un design all’avanguardia. L’artista combina elementi tradizionali con uno stile contemporaneo per creare un pezzo che si distingue per la sua creatività e maestria artigianale: un vero e proprio gioiello per gli amanti dell’arte e del design moderno. Realizzato con cura e precisione, questo pezzo unico si inserisce perfettamente in ogni tipo di ambiente, conferendo un tocco di eleganza e originalità.

I materiali utilizzati

Sono di altissima qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. L’artista ha saputo mixare sapientemente elementi tradizionali con linee e forme contemporanee, creando un prodotto che si distingue per la sua raffinatezza e per l’attenzione ai dettagli. E’ perfetto per chi desidera arredare la propria casa con stile e personalità, aggiungendo un tocco di originalità e modernità all’ambiente circostante. Un’opera d’arte da ammirare e apprezzare, che sicuramente non passerà inosservata agli occhi degli ospiti.

