The Simon & Garfunkel Story arriva finalmente in Italia.

Acclamato dalla critica e dal pubblico in più di 50 paesi, direttamente dal prestigioso West End di Londra, arriva per una data evento in Italia il 17 aprile al TAM Teatro Arcimboldi Milano.

The Simon & Garfunkel Story è il concerto più acclamato nel panorama teatrale che celebra e racconta la storia di due giovani ragazzi del Queens, a New York, che sono diventati il duo musicale di maggior successo di tutti i tempi.

Lo spettacolo ruota attorno alla vita del duo, con fotografie e filmati d’epoca, mentre una eccezionale band dal vivo esegue tutti i successi: Mrs. Robinson, Cecilia, Bridge Over Troubled Water, HomewardBound, The Sound of Silence e molti altri.

