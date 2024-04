TAM Teatro Arcimboldi Milano: The Blues Brothers Approved

Dopo il successo nel West End di Londra e tour in tutto il mondo, direttamente da Chicago e dai teatri USA, arriva al TAM Teatro Arcimboldi Milano il 23 aprile 2024 la più grande produzione teatrale itinerante dei Blues Brothers con Brad Henshaw nel ruolo di Jake.

Durante gli anni ’70, da una commedia di John Belushi e Dan Aykroyd, nascono i The Blues Brothers (il nome fu un’idea di Howard Shore), che diventano da subito un fenomeno negli USA con il successo del primo album “Briefcase Full of Blues” e poco dopo si confermano in tutto il mondo, grazie all’iconico film diretto da John Landis

Approvata e concessa in licenza da Dan Aykroyd e Judith Belushi (la moglie di John), nel 1991 nasce THE BLUES BROTHERS Approved, la più grande e migliore produzione teatrale itinerante dei Blues Brothers al mondo

THE BLUES BROTHERS Approved arriva in Italia per due settimane nei principali teatri della penisola per regalare una notte ricca di grande musica, movimento, brividi ed emozioni: un’esperienza unica che riporterà soul and blues direttamente nei nostri cuori.

Con nuove scenografie, nuove mosse e tante sorprese, la produzione originale è pronta per scuotere il pubblico e regalare emozioni indimenticabili con una scaletta che sarà un’ode ai grandi classici

www.teatroarcimboldi.it

Altri articoli di Teatro su Dietro la Notizia