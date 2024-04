I record di “Cowboy Carter”, l’album di Beyoncé

“Cowboy Carter”, il nuovo album della superstar mondiale Beyoncé , sta battendo ogni record!

L’album è il più ascoltato su Spotify in un singolo giorno nel 2024 con oltre di 87 milioni di stream ed è il miglior debutto per un album su Amazon Music nel 2024.

L’artista, inoltre, ha ricevuto l’ambito “Innovator Award” agli iHeart Radio Music Award e, con il brano “TEXAS HOLD’EM”, è la prima donna nera a raggiungere per 2 settimane consecutive la #1 della classifica Hot Country Songs di Billboard.

“COWBOY CARTER”, di cui Beyoncé è produttore esecutivo, è su tutti i generi musicali, pur essendo profondamente radicati nel country. Questo è il lavoro di un’artista che prospera nella sua libertà di crescere, espandersi e creare senza limiti.

Non si scusa e non cerca alcun permesso per elevare, amplificare e ridefinire i suoni della musica, smantellando le false norme accettate sulla cultura americana. Rende omaggio al passato, onorando i pionieri della musica country, rock, classica e lirica.

«La gioia di creare musica è che non ci sono regole – afferma Beyoncé – Più vedo il mondo evolvere, più sento una connessione più profonda con la purezza. Con l’intelligenza artificiale e i filtri digitali e la programmazione, volevo tornare agli strumenti reali, e ho usato quelli molto vecchi. Non volevo alcuni strati di strumenti come archi, specialmente chitarre e organi perfettamente intonati. Ho mantenuto alcune canzoni grezze e ho puntato sul folk. Tutti i suoni erano così organici e umani, cose quotidiane come il vento, scatti e persino il suono degli uccelli e dei polli, i suoni della natura».

«Penso che le persone rimarranno sorprese perché non penso che questa musica sia ciò che tutti si aspettano – continua Beyoncé – ma è la migliore musica che abbia mai fatto».

Tracklist di “Cowboy Carter” (digital version):

1. AMERIICAN REQUIEM

2. BLACKBIIRD (feat. Tanner Adell, Britney Spencer, Tiera Kennedy, Reyna Riberts)

3. 16 CARRIAGES

4. PROTECTOR (feat. Rumi Carter)

5. MY ROSE

6. SMOKE HOUR ★ WILLIE NELSON (feat. Willie Nelson)

7. TEXAS HOLD ‘EM

8. BODYGUARD

9. DOLLY P (feat. Dolly Parton)

10. JOLENE

11. DAUGHTER

12. SPAGHETTII (feat. Linda Martell, Shaboozey)

13. ALLIIGATOR TEARS

14. SMOKE HOUR II (feat. Willie Nelson)

15. JUST FOR FUN (feat. Willie Jones)

16. II MOST WANTED (feat. Miley Cyrus)

17. LEVII’S JEANS (feat. Post Malone)

18. FLAMENCO

19. THE LINDA MARTELL SHOW (feat. Linda Martell)

20. YA YA

21. OH LOUISIANA

22. DESERT EAGLE

23. RIIVERDANCE

24. II HANDS II HEAVEN

25. TYRANT (feat. Dolly Parton)

26. SWEET ★ HONEY ★ BUCKIIN’ (feat. Shaboozey)

27. AMEN

