Proseguono gli appuntamenti allo Spirit de Milan, in via Bovisasca, 59, Milano

GIOVEDÌ 4 APRILE

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con THE CADREGAS: il loro repertorio sconfina dai più antichi stornelli milanesi di fine ‘800 e le goliardiche canzoni da osteria dei primi del ‘900 fino ad arrivare a Cochi e Renato, Strehler, Enzo Jannacci e Dario Fo, con alcuni sconfinamenti regionali.

VENERDÌ 5 APRILE

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con BLOW: spettacolo di medley tematici per genere e artista, in un flusso continuo di musica coinvolgente tutta da cantare e ballare in un vero e proprio viaggio musicale. Il repertorio vuole essere un tributo alle più grandi hit mondiali della musica pop, hip hop, r’n’b rock e dance.

A seguire Dj Set annii 70-80-90 con Alex Biasco.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 6 APRILE

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con THE MOONERS: nuova formazione guidata dal trombettista Alessandro Muner che vota la loro formula jazzistica ad uno stile tardo swing/pre-bop con arrangiamenti tratti dalle musiche dei grandi esecutori di quel periodo, da Charlie Shavers a Johnny Hodges.

A seguire Swing Dj Set con Fabio Rutigliano.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

DOMENICA 7 APRILE

Dalle 11.00 alle 21.00 – WUNDER MRKT: lo Spirit de Milan si popolerà di oltre 100 espositori dove poter acquistare creazioni artigianali, abbigliamento vintage, pezzi unici, oggetti di design e arte. Non mancheranno cibo, musica e tanta bella gente pronta a sorridere con gli occhi e a gustarsi ogni momento della giornata.

Alle 12.00 – la fisa di Riccardo Dell’Orfano: un viaggio musicale che si rifà al grande bacino della musica popolare, italiana e internazionale.

Alle 15.00 – HOT JAZZ CLUB.

Alle 18.00 – concerto di VAL BONETTI & VERONICA: Val Bonetti è un chitarrista compositore di Milano, fra i più profondi conoscitori della chitarra acustica, nel corso della sua attività ha sviluppato una tecnica e uno stile unici e riconoscibili. Veronica Sbergia è cantante, ukulelista e suonatrice di washboard.

La versatilità della sua voce l’ha portata a proporre repertori dei più disparati generi musicali, dal pop al folk passando per il soul il funk e il jazz ma è nel blues che trova la sua espressione ideale.

Alle 21.00 – concerto di PETITORCHESTRE & TRIPLETTE: una piccola orchestra e un trio vocale, le Triplettes, in un viaggio a ritroso fino ai primi del Novecento. Sul palco, in una frizzante evocazione delle atmosfere d’antan, le vocalist si alternano in trio, in duetto o a voci sole. Il concerto è impreziosito da brevi racconti e passi di danza.

Ma lo Spirit de Milan non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina! Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/.

Una volta arrivati nella zona ristorante bisognerà aspettare che La Mariuccia o L’Ambroes vengano ad accogliervi e ad accompagnarvi al tavolo prenotato. Il menù, ovviamente, comprende i piatti della tradizione milanese: cose semplici come quelle della nonna, cucinate con amore e con ingredienti selezionati.

Informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

