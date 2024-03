In vista della prossima estate, iscrizioni al via per i centri estivi, attivi in 32 sedi dal 12 giugno al 23 luglio, e per i soggiorni nelle case vacanza del Comune di Milano che inizieranno a partire dal prossimo 10 giugno.

Le prenotazioni per i centri estivi dedicati a bambine e bambini (già iscritte e iscritti alla scuola primaria per l’anno scolastico 2023/2024) saranno aperte dalle ore 12 del 20 marzo fino alle ore 12 del 3 aprile.

Le famiglie potranno scegliere tre periodi differenti: dal 12 al 21 giugno, dal 24 giugno al 5 luglio e dall’8 al 23 luglio. Sarà possibile fare richiesta per un solo periodo o per più periodi, anche non consecutivi.

Per quanto riguarda, invece, il servizio Estate Vacanza – che propone soggiorni nelle case vacanza del Comune a bambini e bambine tra i 6 e 14 anni (delle scuole primarie e secondarie di I grado dell’anno 2023/3024) – le iscrizioni saranno aperte dalle ore 12 del 19 marzo fino alle ore 12 del 3 aprile.

Le famiglie potranno scegliere tra località di mare (Andora e Pietra Ligure), lago (Ghiffa e Vacciago) o montagna (Zambla Alta), in cui saranno organizzati sette turni di soggiorno: per l’estate 2024 si aggiunge, infatti, ai consueti sei periodi la possibilità di soggiorno anche nella prima settimana di settembre.

