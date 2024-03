Bruce Springsteen diventa membro della Ivors Academy

Bruce Springsteen riceverà la più importante e prestigiosa onorificenza per i cantautori,



THE IVORS WITH AMAZON MUSIC, che si terrà a Londra presso la Grosvenor House giovedì 23 maggio 2024.



L’ Ivors Academy ha rivelato martedì 26 marzo, che Bruce Springsteen è l’ultimo cantautore ad essere diventato membro dell’Accademia, la più alta onorificenza che conferisce l’organizzazione.

L’iconico musicista statunitense diventerà il primo cantautore internazionale che l’Academy ha ammesso in 80 anni.

La musica di Bruce Springsteen, uno dei più autorevoli e importanti cantautori di tutti i tempi, è stata la colonna sonora della vita di milioni di persone nel mondo.



Spesso definito “l’incarnazione del rock & roll”, la carriera discografica dell’artista, che dura da 50 anni, è iniziata nel 1973 con l’album Greetings from Asbury Park, NJ fino ad arrivare al più recente album di inediti Only the Strong Survive (2022), il suo 21esimo album in studio.

Bruce Springsteen ha così commentato: “Sono fiero di essere il primo cantautore ad essere stato ammesso nella Ivors Academy. Oltre a riconoscere il mio lavoro di scrittura delle canzoni, il premio rappresenta un tributo ai fan e amici che hanno supportato me e il mio lavoro negli ultimi 50 anni. L’intero Paese mi ha fatto sentire benvenuto in ogni passo della mia strada e per questo sarò sempre profondamente riconoscente”.

L’ingresso di Bruce Springsteen nella Ivors Academy riconosce il suo straordinario contributo alla scrittura delle canzoni e riconosce il suo impatto sul panorama culturale del Regno Unito.



L’artista diventerà il 27esimo componente dell’Academy, unendosi a un elenco di grandi cantautori come Paul McCartney, Kate Bush, Joan Armatrading e Sting, che ha ricevuto l’onorificenza nel 2023.



Per celebrare la nomina come membro dell’Academy, l’artista pubblicherà l’album “The Best Of Bruce Springsteen” già disponibile in pre-order (https://smi.lnk.to/BestOfBruceSpringsteen ) nelle seguenti versioni: CD con booklet, 2LP standard con vinile di colore nero, 2LP in edizione limitata Atlantic Blue (esclusiva Discoteca Laziale), 2LP in edizione limitata Highway, e 2LP in edizione limitata Jersey Devil Red (esclusiva Amazon).



