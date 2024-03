Domenica 17 marzo all’Arci Biko Milano l’ensemble italo – francese Guappecartò,

reduce dal tour in Canada che ha riscosso un incredibile successo, sarà in concerto con “20”, un evento speciale per celebrare i 20 anni dalla nascita del gruppo.

Il concerto avrà inizio alle ore 21.30. I biglietti sono disponibili su DICE, obbligatoria la Tessera ARCI (https://link.dice.fm/Bb7cbc2c7883).

In scaletta i brani più importanti della carriera dei

, molti dei quali legati alle colonne sonore di alcune pellicole di grande successo internazionale tra cui “L’arte della felicità”, “Gatta Cenerentola”, “Soyalism” e “Rigoletto 2020”.

Al gruppo composto da Mala (violino) e Braga (contrabbasso), si aggiungeranno i musicisti Matteo Nocera (batteria), Andrea Marchesino (chitarra), Luciano Macchia (trombone) e Raffaele Kholer (tromba), per dare nuova energia alle composizioni dei Gauppecarto’ che mescolano la musica neo-classica e la musica tzigana.

Una grande festa in musica che attraverserà tutto il 2024 e che traghetterà il gruppo verso il nuovo album dedicato alla loro madrina artistica, l’attrice Maddaleine Fischer, in uscita nel 2025.

«Saremo a Milano per festeggiare venti anni di musica di Guappecarto’ – afferma l’ensemble – Un viaggio musicale che ha attraversato due decenni di emozioni e passione senza intaccare la vivacità del nostro spirito artistico. Per l’occasione abbiamo preparato nuovi arrangiamenti per i brani più iconici, che hanno segnato i nostri primi passi nella musica. Non vediamo l’ora di suonarli nella loro nuova veste e con i nuovi musicisti eccezionali che si uniranno a noi sul palco».

www.guappecarto.com/it

www.instagram.com/guappecarto_official –

www.youtube.com/user/TheGuappecarto

