Radio 24 alla Fiera Cosmoprof Worldwide Bologna 2024

Radio 24 è presente a Cosmoprof Worldwide Bologna 2024 con i suoi studi posizionati nel Centro Servizi per trasmettere in diretta i programmi. Da giovedì’ 21 marzo con Essere e avere, condotto da Marialuisa Pezzali, a venerdì dalle 13:00 alle 14:00 con Effetto giorno, condotto da Alessio Maurizi e dalle 14:00 alle 15:00 con Tutti convocati, condotto da Carlo Genta. Nel week end saranno in diretta dalla fiera, sabato dalle 12:00 alle 12:30, Obiettivo salute weekend, condotto da Nicoletta Carbone, e dalle 16:00 alle 17:00 è la volta di Radiotube social village e dalle 17:00 alle 18:00 Radiotube social network, entrambi condotti da Marta Cagnola. Chiude domenica 24 marzo dalle 12:00 alle 12:30 con la diretta di Obiettivo salute in tavola, condotto sempre da Nicoletta Carbone.

La fiera Cosmoprof Worldwide è il punto di riferimento per l’industria della cosmetica e della bellezza professionale e quest’anno celebra la sua cinquantacinquesima edizione in programma dal 21 al 24 marzo 2024. Oltre 3mila espositori (il 35% nuovi), provenienti da 67 Paesi, portano a Cosmoprof il meglio della produzione cosmetica globale. Cosmopack e Cosmo Perfumery & Cosmetics, aree speciali dedicate a focus merceologici, saranno aperti fino a sabato 23 marzo, mentre i padiglioni dedicati al canale professionale di Cosmo Hair Nail & Beauty Salon chiuderanno domenica 24 marzo. Al Centro Servizi, da giovedì 21 a sabato 23 tornano gli appuntamenti di CosmoTalks, per condividere approfondimenti, ispirazioni e strategie future per affrontare le problematiche più attuali per l’industria cosmetica. Un’ inviata di Radio 24 raccoglierà le interviste i dati e le analisi dei protagonisti presenti.

