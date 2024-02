Un riconoscimento alla scena pop dance e agli innumerevoli traguardi internazionali raggiunti nell’anno in cui l’etichetta festeggia i 40 anni di attività.

Time Records a Sanremo con Bob Sinclar e Gigi D’agostino

Nel 40esimo anniversario della fondazione, TIME RECORDS sarà al 74° Festival di Sanremo con due tra i più importanti deejay e produttori internazionali, amatissimi nel nostro Paese, BOB SINCLAR e GIGI D’AGOSTINO. Si tratta di due punte di diamante del roaster della label creata da Giacomo Maiolini. Attesissimi dal pubblico, saliranno alla consolle il 7 e il 9 febbraio rispettivamente. Animeranno la festa dalla nave ormeggiata al largo di Sanremo collegata in diretta con Amadeus dal Teatro Ariston.

La presenza della Time Records alla kermesse è il riconoscimento al mondo della pop dance e, soprattutto, a Giacomo Maiolini, lungimirante discografico hit-maker, che ha posizionato la sua label tra le più importanti e influenti del panorama internazionale.

Giacomo Maiolini: qualcosa di lui

Giacomo Maiolini è uno dei padri fondatori della musica High Energy-Eurobeat e ha conquistato il mercato giapponese con oltre duemila dischi prodotti, creando un fenomeno di costume, tanto da essere chiamato “King of Eurobeat”. È l’unico discografico italiano ad essere stato per ben 4 volte al numero 1 delle classifiche di vendita inglese. Nel 1992, è stato l’ideatore della compilation “Deejay Parade” (in diversi volumi e declinazioni), legata al famoso omonimo programma radiofonico in onda su Radio Deejay, oltre che artefice della reunion del “Deejay Time”. Ora Sanremo, con due “numeri uno”.

Il successo di Bob Sinclar

Bob Sinclar è il deejay e produttore francese più famoso al mondo e il più amato in Italia. Tra i più longevi e blasonati nel panorama della dance, con una carriera quasi trentennale costellata da hit mondiali e centinaia di dischi di platino e oro. Ha pubblicato nove album e un’infinità di brani che sono entrati a far parte della storia della musica dance mondiale. Tra questi il recentissimo rifacimento di Ti sento dei Matia Bazar, Far l’amore con Raffaella Carrà, Electrico Romantico con Robbie Williams, I believe, World, Hold On, Love Generation, Til the sun rise up, Someone who needs me, Cinderella, I’m on my way, We could be dancing, DNA, Borderline, Never knew love like this before.

Gigi D’Agostino: il grande orgoglio italiano

Gigi D’Agostino, conosciuto anche come “Gigi D’Ag” e “Il Capitano”, è il più famoso deejay e produttore italiano e uno degli artisti del nostro paese più noti oltreoceano. Con le sue innumerevoli hit e tormentoni e le cifre da capogiro raggiunte nel corso della sua carriera è entrato di fatto nell’olimpo dei guru della dance culture. È l’unico deejay italiano ad aver superato il miliardo di stream con un unico singolo ( In my mind: 1.3 miliardi di ascolti solo su Spotify, e doppio Disco di Platino solo in Italia). Tra le sue hit ricordiamo L’amour toujour, La passion, Elisir, The riddle, Another way, Gigi’s Violin, Fly, Bla bla bla, Hollywood.

