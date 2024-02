Aviator casinò, gioco di nuova generazione: ecco come si partecipa

Accanto alle classiche slot machine, si affacciano nei casinò online nuove tipologie di gioco che attraggono in modo crescente l’interesse degli appassionati.

Tra questi spicca Aviator casinò, un gioco molto semplice nella grafica ma che sta spopolando tra i giocatori alla ricerca di nuovi stimoli e passatempi con cui sfidare la dea della fortuna.

Scopriamo quindi come funziona Aviator e in che modo è possibile partecipare alle sessioni di gioco per trascorrere qualche momento di relax.

Aviator casinò, come funziona il gioco online

Tutti sono invitati ad allacciare le cinture per intraprendere un viaggio ideale con Aviator, un gioco che non è una slot machine, ma un nuovo tipo di game in cui i partecipanti hanno la possibilità di vincere denaro reale anticipando il decollo del velivolo.

Come ricordato poc’anzi, il gioco è semplice: una volta entrati nel game, in basso si trovano due aree di puntata, mentre al centro l’ultra leggero a elica frontale è pronto a spiccare il volo.

Le aree di puntata sono due perché è possibile fare una o due puntate di differente valore allo stesso tempo. Il gioco consiste nel puntare prima che inizi il round successivo e quindi attendere che l’aereo spicchi il volo. Durante la fase di decollo un moltiplicatore della puntata apparirà sotto l’aereo e si fermerà soltanto quando l’aereo avrà terminato la fase di salita. Per vincere, bisogna chiudere la propria puntata prima che l’aereo spicchi il volo.

Il gioco è disponibile presso numerose sale da gioco online, ma è consigliabile leggere le recensioni dedicate ad Aviator casinò consultando i portali di valutazione. Questi ultimi offrono una serie di indicazioni per scegliere qual è il casinò che in questo momento offre la migliore esperienza di gioco, anche in termini di bonus di primo accesso e/o settimanali.

Sono comunque numerose le sale da gioco online che hanno implementato Aviator game da casinò, proprio perché la sua semplicità e la diversità rispetto alle dinamiche delle slot machine sono molto attraenti per i giocatori.

Scegliere il momento migliore per incassare la vincita

Il gioco si basa tutto sul capire quando l’aereo ha raggiunto la massima accelerazione ed è pronto ad andare via. Bisogna incassare la vincita prima che l’aereo stacchi le ruote da terra e sia ormai pronto a lasciare l’aeroporto. Per vincere, piuttosto che l’abilità del giocatore, è richiesta la stessa fermezza di spirito dei piloti d’aereo di un tempo: quando è il momento di incassare, bisogna premere il tasto.

Il moltiplicatore, infatti, continua ad aumentare anche se l’aereo, dopo una iniziale fase di risalita, sembra ridiscendere verso il suolo. Attenzione, però: la perdita di quota da parte di Aviator non significa che l’aereo non sia ancora pronto ad andare via. Bisogna dunque porre molta attenzione ai tentativi di Aviator di dissimulare per farci credere che non sia ancora pronto a staccarsi dalla pista di decollo.

Cosa succede se l’aereo vola via e il giocatore non ha schiacciato il tasto per incassare la vincita? La puntata iniziale è persa, ma è ancora possibile ritentare