Nella sua carriera ha più volte incrociato Paolo Villaggio,

a partire dall’incredibile capacità di ricostruirne la voce e sino a raccoglierne l’eredità artistica e a scriverne poi un libro intitolato Operazione Fantozzi.

È l’attore Gianni Fantoni, protagonista di Fantozzi. Una tragedia in programma al Teatro Celebrazioni di Bologna venerdì 16 e sabato 17 febbraio alle 21.00 e domenica 18 febbraio alle 18.00.

Con le scene di Lorenzo Russo Rainaldi, i costumi di Anna Verde, le luci di Aldo Mantovani e la supervisione musicale di Fabio Frizzi, lo spettacolo è firmato dal regista e direttore del Teatro Nazionale di Genova Davide Livermore, che porta in scena lo straordinario universo di storie e personaggi scaturito dalla penna di Paolo Villaggio.

I direttori megagalattici, la mostruosa genìa impiegatizia, la poltrona in pelle umana, la nuvola di Fantozzi. Con i suoi libri e i suoi film Villaggio non solo ha raccontato come pochi altri le contraddizioni e i paradossi della società italiana, ma ha segnato in modo indelebile l’immaginario collettivo e persino il linguaggio.

Nello spettacolo – basato sui primi tre libri dedicati a Fantozzi, pubblicati tra il 1971 e il 1976 – si riconosceranno episodi diventati proverbiali, dalla partita di tennis nel nebbione mattutino (Batti lei!) alla Corazzata Potëmkin, dalla scena del campeggio a quella in cui Fantozzi si prepara per andare in ufficio sul filo dei secondi, beve il caffè della Pina a 3000 gradi fahrenheit e prende l’autobus lanciandosi dal terrazzino.

A Fantoni è affidato il ruolo del celebre ragioniere: un Fantozzi di oggi, tragicamente sfortunato ma sempre pronto a dare battaglia.

Accanto a lui ritroviamo Pina, Mariangela, i colleghi Filini, Calboni, la signorina Silvani, la contessa Serbelloni-Mazzanti-Viendalmare, L’Onorevole Cavaliere Conte Catellani, interpretati da Paolo Cresta, Cristiano Dessì, Lorenzo Fontana, Rossana Gay, Marcello Gravina, Simonetta Guarino, Ludovica Iannetti e Valentina Virando. Sono maschere, espressione di una categoria umana oscillante tra opportunismo e cattiveria, piaggeria e disincanto.

La drammaturgia dello spettacolo è a cura di Gianni Fantoni, Davide Livermore, Andrea Porcheddu e Carlo Sciaccaluga.

Fantozzi. Una tragedia è una produzione di Teatro Nazionale di Genova, Enfi Teatro, Nuovo Teatro Parioli, Geco Animation.

I biglietti sono acquistabili online e nei punti vendita autorizzati sui circuiti Vivaticket e TicketOne, e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni (https://bit.ly/fantozziunatragedia24WEB).

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).

