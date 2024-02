Storie d’Opera: “Franco Zeffirelli – Autobiografia”

Continua il ciclo di conferenze di Storie d’Opera. La Lirica raccontata nei libri.

Martedì 13 febbraio 2024 alle ore 17,30 al Ridotto del Teatro Comunale “Claudio Abbado” di Ferrara sarà la volta del libro Franco Zeffirelli. Autobiografia. L’ingresso è libero.

Franco Zeffirelli è un nome che non ha bisogno di presentazioni: grande regista, una vita vissuta in nome della bellezza, un amore viscerale per cinema e teatro.

Athos Tromboni presenterà il libro del regista fiorentino assieme a Maria Alberti, direttrice del settore Formazione della Fondazione Zeffirelli di Firenze.

Le letture saranno a cura di Ambretta Balboni, Susanna Benini e Miriam Chiaffoni, del Gruppo GAD di Lettura Espressiva.

Il libro racconta di una vita vissuta “alla Zeffirelli”: romantica come una Bohème, strabiliante come un’Aida, intrepida e sfacciata come un Don Giovanni, senza peli sulla lingua né falsi pudori.

PROSSIMI APPUNTAMENTI DI STORIE D’OPERA Martedì 12 marzo Maurizio Sessa presenta Caruso & friends: la nascita del re dei tenori (Florence Art Edizioni) con Athos Tromboni. Martedì 16 aprile Vincenzo Quattrocchi Magda Olivero una voce per tre generazioni (Edizioni Azzali) con Athos Tromboni.

https://www.teatrocomunaleferrara.it

Altri articoli di Libri su Dietro la Notizia