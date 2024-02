Dopo la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Diamanti Grezzi”,

ieri venerdì 16 febbraio è uscito “PRIMO”, l’album d’esordio di CLARA, disponibile su tutte le piattaforme digitali, in versione fisica CD e vinile.

“PRIMO” incorona un anno di successi e traguardi raggiunti dalla giovane cantautrice, un sogno che si avvera.

«Mi sono sempre detta che secondo me ogni volta che condividi la musica con gli altri in qualche modo devi meritartelo e devi meritarti anche il loro ascolto. Nell’ultimo anno sono cresciuta molto, la mia vita è cambiata e sto compiendo i primi passi per realizzare il mio sogno di sempre. Ho voluto racchiudere i miei sentimenti all’interno di un racconto, una sorta di carta d’identità della mia vita fino a qui».

“PRIMO”, oltre a “Diamanti Grezzi”, canzone presentata sul palco del Teatro Ariston, contiene anche l’inedito “Ragazzi Fuori”, brano che CLARA ha scritto e cantato per la colonna sonora della quarta stagione di “Mare Fuori”, disponibile dal 1° febbraio su Raiplay e su Rai2 dal 14 febbraio.

L’album, composto da 10 tracce, ha al suo interno anche la hit di “Mare Fuori 3” “Origami all’alba” (triplo disco di platino), il singolo “Cicatrice” e la canzone vincitrice di Sanremo Giovani 2023 “Boulevard”.

Dopo l’uscita dell’album e dopo aver debuttato al Festival di Sanremo, dove le è stato assegnato il premio Enzo Jannacci Nuovo Imaie e il premio SIAE-Roma videoclip Sanremo 2024 per “Diamanti Grezzi”, CLARA porterà la propria musica live per la prima volta in tutta Italia a marzo con il suo PR1MO tour nei club, prodotto da Live Nation,

CALENDARIO CLARA LIVE 2024

Domenica 17 marzo 2024 – Padova @ Hall

Mercoledì 20 marzo 2024 – Firenze @ Viper Theatre

Giovedì 21 marzo 2024 – Roma @ Largo Venue

Venerdì 22 marzo 2024 – Bardi @ Demodè Club

Domenica 24 marzo 2024 – Napoli @ Duel Club

Martedì 26 marzo – Milano @ Magazzini Generali

Per acquistare i biglietti del tour: www.livenation.it/artist-clara-1342889?omq=clara

In attesa di esibirsi live, CLARA incontrerà il proprio pubblico nel “PRIMO Instore Tour” :

il 17 febbraio alla Libreria Mondadori (Duomo) di Milano,

il 18 al Centro Commerciale I Petali di Reggio Emilia,

il 20 alla Libreria Mondadori di Piazza Castello (TO),

il 21 all’Elnos Shopping di Roncadelle (BS),

il 22 al Centro Commerciale Porte dello Jonio di Taranto,

il 23 al Centro Commerciale di Volcano Buono di Nola (NA),

il 24 al Centro Commerciale Tiburtino di Roma

infine il 2 marzo al Centro Commerciale Poseidon di Palermo

e il 3 marzo al Centro Commerciale Katanè di Catania.

TRACKLIST “PRIMO”