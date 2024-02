Crescere insieme all’hub di Novate Milanese

Dal 12 febbraio due mattine a settimana dedicate ai piccoli e alle loro famiglie al nuovo Hub di Novate di via Roma 2.

A Novate è stato inaugurato lo scorso 19 gennaio il sesto hub del territorio, grazie alla sinergia tra il Comune di Novate Milanese e l’Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme, nell’ambito del progetto RICA – Rigenerare Comunità.

La sede in via Roma 2 ha ridato nuovamente vita agli spazi della ex Corte delle famiglie, luogo che appartiene a tutta la comunità.

Condivisione, socializzazione, gioco e relazione aspettano tutte le bambine e i bambini da 0 a 3 anni lunedì e mercoledì dalle 10.00 alle 12.00.

L’attività è gratuita ma occorre prenotare chiamando all’hub, gestito da Koinè coop sociale.

L’Hub di Novate è il sesto ad aprire sul territorio dell’Ambito territoriale , entrando a far parte di una rete di spazi analoghi già presenti a Cesate, Cascina del Sole – Bollate, Garbagnate Milanese, Senago e Solaro.

HUB NOVATE: Via Roma, 2 – Novate Milanese

Giorni di apertura: martedì 15.00 – 18.00 / giovedì 10.00 – 13.00

tel 3486517049

hubnovate@gmail.com

koinecoopsociale.it

