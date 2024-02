Sanremo: Piazza Borea d’Olmo diventata Piazza della Musica

Con un set del dj e producer Estremo, inaugurata ieri sera, martedì 6 febbraio,

alle 18.00 la SIAE Lounge, lo spazio nato con il patrocinio di RAI e in media partnership con Rai Radio2, che trasforma Piazza Borea d’Olmo per la settimana festivaliera in un luogo di incontro per i protagonisti del Festival di Sanremo.

Dalla SIAE Lounge, SIAE e Rai Radio 2 racconteranno il 74° Festival di Sanremo con contenuti editoriali esclusivi dei talent di Radio2, tra cui Saverio Raimondo, Ema Stokholma e Massimo Cervelli, e con foto di backstage, interviste e video originali, per un racconto unico dal dietro le quinte della kermesse più attesa nel mondo della musica italiana.

Rai 2 trasmetterà sei puntate speciali di BellaMa’ – il primo “talent di parola” della tv italiana, condotto da Pierluigi Diaco – dedicate al Festival della Canzone Italiana.

Nello skybox saranno intervistati ogni giorno i big di Sanremo e gli Autori dei brani in gara in #sanremostories, in un gioco di idee e di parole alla scoperta del percorso creativo di una canzone.

Ieri i primi ospiti della SIAE Lounge: Fiorella Mannoia e Marco Paganelli (autore e produttore di La Sad);

Oggi protagonisti The Kolors, Cecilia del Bono (autrice di Santi Francesi) e Francesco Catitti (autore Clara, Mahmood e The Kolors).

Giovedì Davide Simonetta (autore di Annalisa e Geolier), Federico Nardelli (autore e produttore di Gazzelle);

Venerdì Alfa, Lorenzo Vizzini (autore di Mr. Rain), Cheope (autore di Ricchi e Poveri, Fiorella Mannoia e Dargen D’Amico), Brail (autore de Il Tre) ed Estremo (autore di BigMama).

Ultimo giorno con BigMama e la sua autrice Ludovica Lazzerini e Jacopo Ettorre (autore di Alessandra Amoroso, BNKR44, Fred De Palma e Mahmood).

Anche nella Casa della Musica sarà protagonista la canzone italiana: un fitto palinsesto di showcase animerà la struttura nella Piazza della Musica per tutta la settimana, a concludere le giornate di incontri e panel industry.

Per la giornata di oggi sono previsti Frero, Joseph e Etta.

DI SEGUITO IL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI, MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO, PRESSO CASA DELLA MUSICA:

Ore 15 – Caffè d’autore – presentazione del libro La Musica è un lampo di Stefano Senardi (Fandango Libri). Ospite il cantautore Diodato, in gara al Festival con il brano “Ti muovi”, una ballad intensa ed energica, un prezioso viaggio nell’animo di un essere umano che si trova ad affrontare emozioni inaspettate.

Ore 16 – Panel Industry a cura di NUOVO IMAIE – Contenuti creativi e lotta alla pirateria: sfide e opportunità per la tutela del mondo culturale. Intervengono: Sergio Cerruti (Presidente AFI), Federico Bagnoli Rossi (Presidente FAPAV), Andrea Miccichè (Presidente Nuovo IMAIE), Nicola Migliardi (Chief Operation Officer Music SIAE). Modera Giampiero Di Carlo (CEO Rockol).

Ore 17 – Panel Industry a cura di NUOVO IMAIE – Sanremo Story: protagonisti, canzoni e aneddoti che hanno fatto grande il Festival. Intervengono Dodi Battaglia (cantautore e portavoce NUOVO IMAIE), Marco Lodola (artista), Dario Salvatori (giornalista e scrittore). Modera: Cristiana Tomei (NUOVO IMAIE).

NUOVO IMAIE è una collecting fondata e governata da artisti che gestisce i diritti connessi degli Artisti Interpreti Esecutori ripartendo i compensi da loro maturati nei settori audiovisivo e musica.

Rappresenta in Italia nel mondo oltre 1 milione di artisti interpreti esecutori e svolge attività di promozione, formazione e sostegno in favore degli artisti favorendo ogni attività direttamente o indirettamente finalizzata a tutelare il prodotto culturale e il lavoro degli attori, doppiatori e musicisti.

Ore 18 – Panel Industry a cura di PMI – Produttori Musicali Indipendenti – La musica abbraccia l’inclusione. Presentazione della Carta della Diversità & Inclusione. Intervengono: Guendalina Gramitto Ricci (Label Coordinator & Sync Licensing Carosello Records), Luca Barone (Segretario Generale PMI), Francesca Maria Cortese (Responsabile Comunicazione PMI). Modera: Davide Poliani (Rockol).

Ore 19.00 – Showcase di Frero, Joseph ed Etta.

Il programma delle giornate con ospiti e orari dettagliati sarà comunicato quotidianamente e aggiornato sul sito www.siae.it.

Altri articoli Dietro La TV su Dietro la Notizia