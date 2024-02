Bollate – Carnevale 2024: Tanti gli appuntamenti in città

Carnevale 2024, tutti gli appuntamenti in città

Sabato 17 febbraio, Bollate in festa per il Carnevale 2024 con le sfilate di carri e maschere e le giostre diffuse in 3 punti della città. Vediamo i programmi.

GRAN CARNEVALE BOLLATESE 2024

Sfilata con appuntamento alle ore 14,30 in piazza ella Resistenza e arrivo all’oratorio San Filippo Neri dove si terrà una grande festa con rinfresco e premiazioni delle maschere

L’iniziativa è organizzata dalla Parrocchia San Martino con il patrocinio del Comune.

CARNEVALE CASSINA NUOVA E CASCINA DEL SOLE

Appuntamento alle ore 14 da Cascina del Sole, in via Cesare Battisti con arrivo a Cassina Nuova all’oratorio don Bosco dove si troverà un grande punto ristoro con chiacchiere e dolci x tutti. Qui saranno premiate le 3 maschere più belle.

L’iniziativa è organizzata dalla Proloco di Bollate con il patrocinio del Comune.

GIOSTRE

Il carnevale 2024 sarà allietato anche dalla presenza delle Giostre che saranno posizionate in 3 punti della città e resteranno a disposizione di grandi e piccini dal 16 al 25 febbraio. Ecco dove: in piazza Aldo Moro davanti al Comune, in piazza Cattaneo nel parcheggio e in via Verdi di fronte al supermercato.

Comune di Bollate

Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia