Teatro Oscar di Milano: “La scorpacciata dei colori”

Al Teatro Oscar di Milano, domenica 4 febbraio 2024 alle ore 16:00, va in scena spettacolo “La scorpacciata dei colori”, adatto ai bambini dai 4 agli 8 anni.

Produzione Teatro Oscar DanzaTeatro, con la regia di Vera di Marco, la drammaturgia di Cecilia Gaipa, le scene e i costumi di Elena Giannangeli e Margherita Platè; I burattini di Marta Castelli.

Gli interpreti dello spettacolo sono Cecilia Gaipa, Daniele Arzuffi e Paolo Pavesi che veste il personaggio del menestrello e accompagna molte scene suonando dal vivo chitarra e ukulele.

Gigino è un cantastorie, di quei cantastorie che girano di corte in corte per presentare i loro grandiosi pezzi musicali. Narra di storie antiche, con re, cavalieri coraggiosi, principesse e mostri cattivi. Nel suo girovagare per la Valle dell’Arcobaleno decide di far tappa al castello del Carnevale, famoso per la sua festa colorata che dura tutto l’anno. Una brutta sorpresa però, lo aspetta dietro l’angolo! Non solo al castello del Carnevale non c’è più nessuno, ma dei colori nemmeno l’ombra: solo la principessa Colorina, unica rimasta, lo aiuterà a scoprire l’arcano. Il mostro Mangia Color ormai ha conquistato tutto il paese trasformandolo nella pericolosissima e grigissima Terra Senza Colore. L’avventura è iniziata! Colorina viene rapita e Gigino accorrerà a salvarla… riusciranno i nostri eroi a unire le forze e sconfiggere la temibile creatura?

