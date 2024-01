Striscia la notizia: Festival di Sanremo, la 74esima edizione

Questa sera a “Rai Scoglio 24” Pinuccio torna a occuparsi del Festival di Sanremo, la cui 74esima edizione è ormai alle porte. In particolare, l’inviato svela l’importo della convenzione tra il comune di Sanremo e la tv di Stato per il Festival, ma qualcosa non torna. Per quest’anno, il Comune riceverà 5 milioni di euro (grazie ai contribuenti) per la kermesse musicale.

Peccato che circa la metà dei soldi (per l’esattezza 2,3 milioni di euro) viene utilizzata dal Comune per pagare il teatro Ariston. Ma non solo. Sempre dalla convenzione, si apprende che il comune di Sanremo paga alla Rai più di 70mila euro per ospitare due trasmissioni – Linea Verde e Making of, girato durante il dietro le quinte di Sanremo – per promuovere e parlare del Festival della canzone italiana

Striscia la Notizia

