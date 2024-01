Domani, mercoledì 17 gennaio, in via Caradosso prenderanno il via le operazioni di rimozione del Faggio rosso situato nell’aiuola prospiciente la Basilica di Santa Maria delle Grazie; nelle settimane successive si provvederà alla piantumazione di una Magnolia grandiflora che avrà già dimensioni importanti.

Il faggio di via Caradosso è stato aggiunto al patrimonio arboreo del Comune di Milano già adulto e sofferente. Appartiene ad una specie diffusa in montagna, che trova le migliori condizioni di vita tra i 600 e i 1.800 metri di altitudine e che risente molto delle concentrazioni di fattori inquinanti nell’aria e nel terreno. In considerazione del sito improprio di radicazione e delle sue ragguardevoli dimensioni, l’albero è stato sottoposto negli anni a diversi interventi agronomici e manutentivi straordinari: potature, arieggiature, decompattamento del terreno, iniezioni stimolanti, irrigazioni di soccorso nei periodi di siccità e diverse perizie fitostatiche e fitosanitarie, che hanno evidenziato anche la presenza di patologie e funghi particolarmente aggressivi.

