Milano Serravalle-Milano Tangenziali Spa: prossime chiusure

Milano Serravalle – comunicato chiusure:

A7 MILANO-SERRAVALLE

Per lavori di manutenzione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:30 di Lunedì 22 Gennaio alle ore 02:00 di Martedì 23 Gennaio 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Bereguardo (km 21+431) da carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico al casello precedente di Binasco (km 10+503).

– Dalle ore 01:00 alle ore 05:00 di Martedì 23 Gennaio 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Assago (km 2+020) da carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo dell’interconnessione A7-A50 (km 3+400) per la successiva uscita da carreggiata nord.

– Dalle ore 22:00 di Martedì 23 Gennaio alle ore 06:00 di Giovedì 25 Gennaio 2024, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra il casello di Binasco (Km 10+503) e l’Interconnessione A7-A50 (Km 3+400). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Binasco (Km 10+503) per la medesima carreggiata nord.

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria sulla S.P. ex S.S. 35 dei Giovi, per il successivo ingresso in A50 Tangenziale Ovest allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (A50, Km 21+386).

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 25 Gennaio alle ore 06:00 di Venerdì 26 Gennaio 2024, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra l’Interconnessione A7-A50 (Km 3+400) ed il casello di Binasco (Km 10+503), rami di svincolo in ingresso dall’Interconnessione A50-A7 (Km 3+400) per la medesima carreggiata sud compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (A50, Km 21+386), la deviazione in viabilità ordinaria sulla S.P. ex S.S. 35 dei Giovi per il successivo ingresso in A7 al casello di Binasco (Km 21+431).

Per lavori di manutenzione segnaletica verticale, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Martedì 23 Gennaio alle ore 06:00 di Mercoledì 24 Gennaio 2024, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per Casei Gerola (km 49+950) da entrambe le carreggiate nord (direzione Milano) e sud (direzione Genova). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico al casello di Castelnuovo Scrivia (km 54+384). Contestualmente verrà chiuso al traffico il casello di Casei Gerola (km 49+950) in entrata per entrambe le carreggiate nord (direzione Milano) e sud (direzione Genova).

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Castelnuovo Scrivia (km 54+384).

Per lavori di manutenzione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 23:00 di Martedì 23 Gennaio alle ore 04:00 di Mercoledì 24 Gennaio 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Q.re Cantalupa (Km 0+460) per carreggiata nord (direzione Milano), area di servizio Cantalupa Est compresa. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in direzione sud allo svincolo Assago (km 2+020) per il successivo ingresso in carreggiata nord. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Q.re Sant’Ambrogio (Km B+500) dalla medesima carreggiata nord.

Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo successivo MI-Famagosta (Km A+700).

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di ampliamento alla quinta corsia dell’Autostrada A8 di competenza ASPI 2° Tronco di Milano, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 24 Gennaio alle ore 05:00 di Giovedì 25 Gennaio 2024, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-Laghi) nella tratta compresa tra lo svincolo S.S.33 Rho / Legnano (Km 2+620) e l’Interconnessione A50-A8 (Km 0-300). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Pero-Fiera per la medesima carreggiata nord.

I percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico in viabilità ordinaria sulla S.S.33 del Sempione per il successivo ingresso in Autostrada A8 al casello di Legnano.

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di ispezione barriere fonoassorbenti di competenza ASPI 2° Tronco di Milano, verrà effettuata la seguente chiusura:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 22 Gennaio alle ore 05:00 di Martedì 23 Gennaio 2024, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A51-A4 (Km 20+650) in uscita per Venezia e Torino da carreggiata nord (direzione Lecco-Usmate).

Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in direzione Usmate allo svincolo S.P.13 Agrate per il successivo ingresso in Autostrada A4 al casello di Agrate Brianza (A4, km 145+900).

Il traffico diretto in A4 potrà in alternativa uscire allo svincolo precedente S.P.208 Carugate e proseguire attraverso la viabilità ordinaria fino al casello di Agrate Brianza.

Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 25 Gennaio alle ore 02:00 di Venerdì 26 Gennaio 2024, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.S.415 Paullese e Mi-Santa Giulia (km 1+367) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo MI-Mecenate (km 2+594) per la successiva uscita da carreggiata sud.

– Dalle ore 00:00 alle ore 6:00 di Venerdì 26 Gennaio 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.415 Paullese (km 1+367) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo MI-Rogoredo (km 0+390) per la successiva uscita da carreggiata nord.

– Dalle ore 22:00 di Venerdì 26 Gennaio alle ore 02:00 di Sabato 27 Gennaio 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.208 Carugate (km 17+808) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.P.113 Cernusco sul Naviglio (km 15+760) per la successiva uscita da carreggiata nord.

A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori di manutenzione manufatti, verrà effettuata la seguente chiusura:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 22 Gennaio alle ore 05:00 di Martedì 23 Gennaio 2024, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra lo svincolo Sesto San Giovanni Sud – Via Pisa (km 1+072) e l’Interconnessione A52-A51 (km 0+000).

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A51 dallo svincolo Sesto San Giovanni Sud – Via di Vittorio (A51, Km 11+550).

A53 RACCORDO BEREGUARDO PAVIA

Per lavori di ispezione manufatti, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 24 Gennaio alle ore 01:00 di Giovedì 25 Gennaio 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata dallo svincolo 1 Bereguardo (km 0+592) per carreggiata sud (direzione Pavia).

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico al successivo complesso di svincolo.

– Dalle ore 23:00 di Mercoledì 24 Gennaio alle ore 02:00 di Giovedì 25 Gennaio 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata dallo svincolo 3 Casottole (km 2+759) per carreggiata sud (direzione Pavia).

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico al successivo complesso di svincolo

– Dalle ore 00:00 alle ore 04:00 di Giovedì 25 Gennaio 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per lo svincolo 3 Casottole (km 2+759) da carreggiata nord (direzione A7-Bereguardo).

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico al successivo complesso di svincolo.

– Dalle ore 01:00 alle ore 05:00 di Giovedì 25 Gennaio 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per lo svincolo 4 Torre d’Isola (Km 4+063) da carreggiata nord (direzione A7-Bereguardo).

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico al successivo complesso di svincolo.

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 25 Gennaio alle ore 01:00 di Venerdì 26 Gennaio 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata dallo svincolo 2 Carpana (km 2+000) per carreggiata sud (direzione Pavia),

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico al successivo complesso di svincolo.

– Dalle ore 23:00 di Giovedì 25 Gennaio alle ore 02:00 di Venerdì 26 Gennaio 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata dallo svincolo 4 Torre d’Isola (km 4+063) per carreggiata sud (direzione Pavia).

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico al successivo complesso di svincolo.

– Dalle ore 00:00 alle ore 04:00 di Venerdì 26 Gennaio 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per lo svincolo 1 Bereguardo (km 0+592) da carreggiata nord (direzione A7-Bereguardo).

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo precedente Carpana (Km 2+000).

– Dalle ore 01:00 alle ore 05:00 di Venerdì 26 Gennaio 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per lo svincolo 2 Carpana (km 2+000) da carreggiata nord (direzione A7-Bereguardo).

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico al successivo complesso di svincolo.

