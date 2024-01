Servizio Civile: il Comune di Rho cerca sette giovani

Il Comune di Rho cerca sette giovani interessati a vivere il Servizio Civile nei suoi servizi comunali per un anno intero. Il bando di selezione è stato pubblicato e scadrà il prossimo 15 febbraio 2024 alle ore 14. I sette giovani che verranno selezionati potranno essere impegnati per 25 ore settimanali, ottenendo un contributo economico pari a 507,30 euro, la certificazione delle competenze e un percorso di orientamento al lavoro. Per i giovani che partecipano al Servizio Civile per la sua intera durata è prevista la riserva di posti nei concorsi pubblici.

Questi i requisiti:

• cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

• aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

• non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore a un armo per delitto non colposo oppure a una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Le domande vanno presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet o smartphone all’indirizzo https:// domandaonline.serviziocivile. it . È necessario essere in possesso dello SPID.

“Faccio mie – commenta l’assessore ai Giovani Paolo Bianchi – le parole del presidente Sergio Mattarella, pronunciate in occasione del 15° anniversario del Servizio Civile nazionale. Il capo dello Stato disse “Il Servizio civile è sempre più utile allo sviluppo solidale della nostra società, alla formazione dei giovani, al rafforzamento di quella cittadinanza attiva che di ogni democrazia è il presupposto essenziale. Il Servizio affonda le radici nei valori della pace e della solidarietà; è sinonimo di inclusione, di apertura, di tensione morale, di frontiera mobile, in una società che pone domande sempre nuove a cui è doveroso cercare di rispondere”. Come assessore, mi auguro che i giovani che parteciperanno e verranno selezionati possano vivere una solida esperienza, che apra loro le porte al mondo del lavoro. In questi anni sono nate ottime collaborazioni, speriamo di continuare su questa scia”.

Sul sito www.scanci.it si trovano tutte le informazioni necessarie per presentare domanda. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Informagiovani

al numero 02 93332268

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia