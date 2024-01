Il nuovo singolo che arricchisce di una traccia il suo ultimo album “INFINITO +1”: accompagnato da un video potente.

Fulminacci: in uscita oggi 12 gennaio 2024 “+1”, il singolo

Fulminacci presenta oggi il singolo “+1” (https://fulminacci.lnk.to/_ Infinitopiu1; Maciste Dischi/Artist First) che va a svelare la title track del suo terzo album “Infinito +1”. Un brano romantico, che trova il coraggio di parlare di cose semplici: un inno alla dolcezza in cui testo e melodia della canzone si fondono per scaldare l’anima sin dal primo ascolto. Il cantautore accompagna l’uscita del singolo a un’opera visiva dalla carica emotiva spiazzante e commovente. Il video – realizzato dai bendo, al link https://youtu.be/E75TdoMl6mk – cattura l’autenticità delle reazioni di persone che cercano di scoprirsi, di capirsi e, forse, di perdonarsi.

I prossimi appuntamenti

“Le relazioni umane sono tra le poche cose invisibili in cui credo, perché le sento e quindi le vedo – racconta Fulminacci – Questa canzone parla della più importante delle relazioni che vivo, quella che mi permette di abbandonarmi ad un sentimento inflazionato, semplice e quindi limpido. E quindi vero. Nasce come un piano e voce che si arricchisce poco a poco, con dolcezza, come due persone che crescono tenendosi per mano.”

Il 19 e il 20 gennaio l’artista sarà a Milano e Roma per due speciali instore:

19 gennaio: Milano, Feltrinelli in Piazza Piemonte alle ore 18:30

Milano, Feltrinelli in Piazza Piemonte alle ore 18:30 20 gennaio: Roma, Feltrinelli in via Appia Nuova ore 18:00

Questi appuntamenti saranno l’occasione per l’artista di incontrare il suo pubblico dopo la pubblicazione di “Infinito +1”.

Informazioni su album e tour

L’album sarà disponibile oltre che in digitale anche in versione fisica dal 19 gennaio, nei seguenti supporti:

CD standard

Vinile standard

Versione Deluxe (Vinile + Album di figurine) in esclusiva su Music First

Le prevendite sono disponibili sui circuiti di vendita e prevendita abituali. Info biglietti su www.magellanoconcerti.it. Per ora, le date ancora disponibili sono consultabili al link precedentemente citato per l’acquisto dei biglietto.

