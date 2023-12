Come ottimizzare i costi fissi e variabili per massimizzare il profitto

Quello della riduzione dei costi aziendali è un tema caldo che interessa sempre più Aziende in Italia, dalle realtà dalle micro fino alle grandi imprese.

A causa della crisi economica, dell’impatto negativo del Covid e delle Guerre sul tessuto economico, dei costi sempre più elevati e del rallentamento della crescita economica, le Aziende sono ormai obbligate a prestare la massima attenzione verso il contenimento delle spese, che diventa un fattore determinante per il futuro.

Ad oggi, per guadagnare di più non è infatti sufficiente aumentare il fatturato, ma è essenziale ridurre le spese, ottimizzando i costi fissi e variabili.

Una delle soluzioni più sostenibili da poter adottare per massimizzare il profitto senza provocare conseguenze indesiderate o cambiamenti troppo radicali è quella di ottimizzare i processi aziendali attraverso l’esternalizzazione.

Si tratta di una pratica, chiamata outsourcing, che consiste nell’appaltare alcune funzioni, servizi o processi a una società terza esterna, per un periodo contrattuale ben definito.

Prima di approfondire questo strumento di business, è importante sapere che esistono Società che propongono soluzioni dedicate e numerose garanzie sull’esternalizzazione dei processi aziendali, come il servizio outsourcing di Adecco.

L’outsourcing, che consiste nel delegare attività o processi a terze parti specializzate, non solo permette all’Azienda di concentrarsi sulle proprie competenze principali aumentando la produttività, ma anche di trasformare i costi fissi in costi variabili.

Quando parliamo di costi fissi, intendiamo tutti quei costi che rimangono costanti e non cambiano rispetto al volume e alla produzione dell’attività, come per esempio l’affitto della struttura, le spese per la tecnologia, la manutenzione dei macchinari, ecc.

Al contrario, i costi variabili si modificano a seconda della quantità di beni e servizi prodotti: materie prime, le risorse necessarie, le ore di straordinario, ecc.

C’è poi il costo totale, che è la somma dei costi fissi e dei costi variabili.

Per avere successo nel lungo termine, ogni Azienda deve fare profitti, i quali si calcolano dai ricavi meno i costi. Ridurre le spese tramite esternalizzazione delle attività accessorie è una strategia ottimale per incrementare la redditività.



L’outsourcing permette infatti di abbattere gli alti costi fissi di gestione delle attività secondarie e dei servizi verso cui l’Azienda non ha sufficiente competenza e che quindi richiederebbero l’assunzione di nuove risorse specializzate o l’acquisto di tecnologia specifica, trasformando quel costo fisso in variabile.

Inoltre, tramite l’outsourcing, l’Azienda committente trasferisce all’estero il rischio di impresa e azzera i tempi di impiego in attività di scarso valore, concentrando invece ogni energia sul proprio core business, senza dispendi di risorse e costi.

L’outsourcing consente anche di ridurre i costi di investimento in infrastrutture e attrezzature, che vengono interamente presi in carico dall’Azienda appaltatrice insieme a tutte le spese relative alla gestione degli aspetti organizzativi.

Per realizzare una strategia di outsourcing efficace, finalizzata ad essere realmente competitivi sul mercato e a massimizzare il proprio profitto aziendale, è fondamentale scegliere un partner strategico con expertise verticale di settore e competenze specifiche e certificate e pianificare accuratamente le attività da esternalizzare.

In questo modo, l’outsourcing può portare a significativi risparmi economici, ad una totale ottimizzazione dei costi fissi e variabili e ad una massimizzazione del profitto e delle prestazioni aziendali.

