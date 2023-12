Dal 13 al 15 dicembre tre giorni di concerti on the road sul Magic Bus di Musicamorfosi con le “Urban Vibes” di Rejoice Gospel Choir, Rusty Brass e Bandakadabra.

Buone feste in musica: Milano Certosa District e Municipio 8

Tre giorni di suoni itineranti, canti, cori, balli e molto altro nelle strade, tra i palazzi, sotto le fnestre e i balconi dei residenti, scuole, piazze e luoghi di aggregazione. Tutto ciò per vivere “Urban Vibes” e per augurare buone feste da tutte le latitudini nel segno della musica.

Milano Certosa District, il quartiere al centro di un importante progetto di rigenerazione urbana, e l’associazione culturale Musicamorfosi con il patrocinio del Municipio 8 del L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione tra, il quartiere al centro di un importante progetto di rigenerazione urbana, e l’associazione culturalecon il patrocinio del Municipio 8 del Comune di Milano.

Mercoledì 13 dicembre

Si partirà mercoledì 13 dicembre dal parcheggio della scuola “Trilussa” di via Graf, alle ore 15.45 sul Magic Bus. Successivamente raggiunger Villa Scheibler, la Biblioteca di via Otranto, Villa Pizzone, Quarto Oggiaro, piazza De Roberto e la zona di via Varesina. Sino alle 19:30 si esibirà il Rejoice Gospel Choir, diretto da Gianluca

Sambataro. A fine giornata verrà offerto al pubblico un aperitivo.

Giovedì 14 dicembre

Giovedì 14 dicembre il Magic Bus partirà, sempre alle ore 15.45, dalle scuole di via Castellino da Castello e ospiterà a bordo la Rusty Brass, contagiosa ed esuberante street band bresciana di ottoni “arrugginiti”. Questa formazione propone ritmi funk e rock. Nel corso del pomeriggio (fino alle 19.30) il Magic Bus si sposterà verso piazza Prealpi, il

Portello, Citylife, via Mac Mahon, l’ospedale Buzzi, via Gallarate e via Sapri.

L’ultima giornata

Infine, per l’ultima giornata di “Urban Vibes”, giovedì 15 dicembre appuntamento, sempre

alle 15.45, alla scuola primaria Viscontini, nell’omonima via. Sul palco del Magic Bus si esibir la Bandakadabra, surreale “pocket orchestra” capace di affrontare qualsiasi linguaggio musicale con una travolgente verve comico-teatrale. Per l’occasione questa “fanfara urbana” proporrà una divertente e originale interpretazione delle più famose canzone di Natale d’Oltreoceano. Il Bus raggiungerà i quartieri di Trenno, QT8, Gallaratese e Lampugnano.