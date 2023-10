Marie Chouinard ritorna in scena al famoso MILANoLTRE.

Torna a MILANoLTRE Marie Chouinard “M”: 3, 4 e 5 ottobre

MILANoLTRE accoglierà « M » (sala Shakespeare il 3 e 4/10 ore 20.30): una coreografia sviluppata a partire dal respiro e dalle voci dei 12 performer. Dai micromovimenti, da un impulso che scuote i polmoni e le ossa, c’è il risveglio dell’emozione, l’attivazione della meccanica delirante dell’essere “creature viventi”. Una comunità che avanza, affina il suo movimento al volo. Si scontra ancora e ancora con le radici della follia e della saggezza. Un invito a tornare alle emozioni per meglio vedere, conoscere, gustare… e a chiudere gli occhi sorridendo.

Il 5/10 (sala Shakespeare ore 20.30) la Compagnie Marie Chouinard è in scena con Radical Vitality. Presentato alla Biennale di Venezia nel 2018 è una creazione antologica che raccoglie frammenti di coreografie storiche (assoli e duetti) a partire dagli esordi della carriera della coreografa quebecchese in una nuova prospettiva.

Marie Chouinard

“La mia fonte è sempre stata il corpo stesso, e soprattutto il silenzio e il respiro che costituiscono la materia “invisibile” della vita. Alla radice di ogni nuovo lavoro c’è sempre quello che chiamo il “mistero”, una lunghezza d’onda sconosciuta che mi chiama in modo quasi ossessivo. Il mio lavoro consiste nel catturare questa lunghezza d’onda primordiale, nel “sintonizzarla” in un certo senso e nel disporla nello spazio e nel tempo con una struttura e una forma proprie. Questo è quello che faccio dal 1978: ascolto con attenzione la pulsazione vitale del corpo fino a cristallizzarlo in un nuovo ordine. Ogni volta ricomincio da zero. Ogni volta mi concentro e re-dirigo le mie “antenne”, cerco un nuovo “stato”, seguo questa lunghezza d’onda finché tutto è in linea, come in una struttura classica reinventata in cui, spero, il “mistero” dello spettatore le sarà rivelato.” (Marie Chouinard)

“Mi piace quando tutto è detto in modo conciso, e inoltre con un invito a respirare… come nelle tre righe di un haiku giapponese. È stata un’avventura gioiosa con tutti gli artisti, come se stessimo esplorando terre conosciute e sconosciute.” (Marie Chouinard)

Informazioni utili

Luoghi: Teatro Elfo Puccini, C.so Buenos Aires 33 – PAC, via Palestro 14 – Piazza Santa Francesca Romana

Informazioni e Prevendita: Teatro Elfo Puccini – tel. 02.00.66.06.06 – wapp 333 204902 – biglietteria@elfo.org

Orari Biglietteria: lun – ven 11.00>14.00 15.00>19.00– sab 15:00/19:00

Prezzi: da € 20 a € 7 – CARD E ABBONAMENTI: da € 1oo a € 20 –

Info e Prenotazioni On-Line: www.milanoltre.org

