Si fingeva Vigile per raggirare un’anziana signora

Il 26 settembre 2023 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano, a seguito di interrogatorio di garanzia, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere emessa per il reato di truffa nei confronti di un uomo ed una donna che, in concorso tra loro, hanno sottratto 17 mila euro dal conto corrente di un’anziana signora.

Tale misura era stata richiesta dalla Procura di Milano sulla base di un’attività di indagine della Polizia Locale di Milano; in particolare, nel mese di agosto, un’amica della vittima aveva riferito al Vigile di Quartiere del Municipio 7 che la persona offesa, sua coetanea e vicina di casa, le aveva confidato di dovere dei soldi a un certo “vigile urbano”, con il quale, mesi prima, aveva avuto un piccolo incidente danneggiando lo specchietto retrovisore. Il Vigile di Quartiere ha invitato la signora presso il locale Comando della Polizia al fine di precisare il racconto in una denuncia.

