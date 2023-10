In occasione del World Smile Day (6 ottobre) la Fondazione Operation Smile Italia ETS promuove “I Mille Volti del Sorriso”, per raccontare le storie dei pazienti che l’Organizzazione segue in oltre 40 Paesi del mondo e sensibilizzare le persone su una patologia che, nei Paesi a basso e medio reddito, spesso significa una condanna alla malnutrizione, alla sofferenza e all’emarginazione, ma anche per invitare alla donazione, per fornire cure e assistenza e per garantire adeguata formazione al personale medico-sanitario locale.

Sorridere è un diritto: la campagna di Operation Smile

Il sorriso significa benessere psico-fisico. Per chi conosce direttamente ciò che significa nascere con una malformazione del volto, il sorriso è molto di più e può avere mille facce. Ecco perché, in occasione della Giornata Mondiale del Sorriso, che si celebra il 6 ottobre, laFondazione Operation Smile Italia ETS – impegnata nel portare cure a pazienti affetti da labiopalatoschisi nel mondo – lancia la Campagna “I Mille Volti del Sorriso”, per raccontare le storie di chi, grazie a Operation Smile, ha potuto ricevere l’assistenza medica di cui necessitava ma anche di chi il sorriso lo porta.

Grazie a una rete globale con più di 6mila volontari medici e operatori sanitari, di cui oltre 100 italiani, Operation Smile può contare sull’impegno di tante persone nel mondo per migliorare la qualità e l’accesso alle cure chirurgiche per tutti quei pazienti nati con malformazioni cranio-maxillofacciali nei Paesi a basso e medio reddito, dove nascere con questo tipo di patologia e significa di fatto essere condannati ad una vita di sofferenza e solitudine.

“In occasione della Giornata Mondiale del Sorriso, istituita per ricordarci la profondità e la bellezza di un gesto semplice, segno tangibile di umanità e amicizia tra le persone, vogliamo ricordare che sorridere è un diritto, avere accesso alle cure mediche è un diritto – afferma Marcella Bianco, Direttore Generale della Fondazione Operation Smile Italia ETS – Nascere con una malformazione del volto nei Paesi a basso e medio reddito significa spesso vivere in condizioni di estrema difficoltà. Nei circa 40 Paesi in cui è presente, Operation Smile incontra un importante numero di bambini malnutriti ed emarginati, con difficoltà nel linguaggio e senza possibilità di ricevere cure per mancanza di personale medico qualificato o strutture adeguate. Il nostro obiettivo è aumentare gli investimenti sulla formazione del personale sanitario, sulle risorse e sulle strutture sanitarie, intervenendo in maniera efficace su un ampio panorama di specialità mediche: chirurgia, nutrizione, pediatria, ortodonzia e logopedia”.

I “NUMERI” DI OPERATION SMILE

Operation Smile ad oggi ha condotto 151 programmi chirurgici in 28 Paesi, con una notevole presenza di personale medico-sanitario locale, formato sul modello multidisciplinare dell’Organizzazione per garantire cure mediche e chirurgiche gratuite ad alti standard di qualità e sicurezza. Ha fornito assistenza medica e chirurgica a 20.776 pazienti, tra cui cure odontoiatriche, logopedia, assistenza psicosociale e supporto nutrizionale nei 35 Centri di cura presenti in 20 Paesi ed ha fornito a circa 40mila pazienti oltre 151mila consultazioni specialistiche complete, compresa l’assistenza medico-chirurgica.

LA CAMPAGNA “I MILLE VOLTI DEL SORRISO”

L’impatto che un sorriso ha su un bambino, sulla sua famiglia, sulla sua comunità possiede mille sfaccettature diverse, a partire dalle storie che Operation Smile vuole raccontare per mostrare alle persone quanto una donazione possa rivoluzionare in meglio un’intera vita. Come quella di Dilan, un bambino guatemalteco di 4 anni che, prima di guarire grazie alle cure di Operation Smile, ha dovuto subire molti pregiudizi, fino ad arrivare a storie come quella della dottoressa Françoise Mukagaju che, grazie ad Operation Smile, ha potuto specializzarsi sul protocollo multidisciplinare dell’Organizzazione per applicarlo nel proprio Paese, in Ruanda. Per contribuire alla mission di Operation Smile è possibile collegarsi al sito https://operationsmile.it/world-smile-day/ e scegliere la propria donazione.

#1000faccedelsorriso

