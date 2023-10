Martiri di Robecchetto: commemorazione il 14 ottobre

In occasione del 79° anniversario dell’eccidio di Robecchetto con Induno, avvenuto il 13 ottobre 1944, sabato 14 ottobre 2023 verranno commemorati, nella tradizionale Giornata del ricordo, i partigiani rhodensi trucidati dalle milizie fasciste dopo essere stati torturati nella Casa del Fascio di via dei Martiri.

Per ricordare Alfonso Chiminello, Alvaro Negri, Pasquale Perfetti, Luigi Zucca e Cesare Belloni (unico sopravvissuto alla fucilazione lungo il Naviglio) si partirà in pullman alle 14.30 da piazza Visconti a Rho. Alle 15.30, davanti al monumento di Robecchetto con Induno, interverranno i rappresentanti delle due Amministrazioni Comunali e dell’A.N.P.I. alla presenza degli studenti della scuola di via Tommaso Grossi.

L’accompagnamento musicale sarà a cura del Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale e della cantautrice rhodense SUE.

«Quella di fare memoria è una missione a cui teniamo molto – spiega il Sindaco di Rho, Andrea Orlandi – Questo appuntamento rimane per noi fondamentale: ricordare quanti hanno dato la vita per liberare il nostro Paese dalla dittatura nazifascista è un compito a cui teniamo fede con grande impegno. Coinvolgere in questa commemorazione gli studenti delle scuole cittadine è occasione per un passaggio del testimone alle giovani generazioni»

