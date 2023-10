I mercatini di Natale rappresentano sempre una piacevole occasione per una passeggiata o un weekend fuori porta

Quest’anno, per chi è alla ricerca di un’iniziativa davvero originale, l’appuntamento è dall’8 al 10 dicembrea Montelupone in provincia di Macerata dove, tra le vie e le piazze dell’antico borgo marchigiano, si svolge MIELEMENTE, il primo Mercatino di Natale dedicato al mondo del mielee ai prodotti derivati.

Quattro aree – food, beverage, cosmesi ed editoria – per scoprire dolci da tutta la Penisola, aceto, grappa, birra, vino, prodotti per viso, corpo e capelli, libri per tutte le età.

Un weekend nel cuore del suggestivo borgo marchigiano tutto da gustare e da vivere grazie a un fitto calendario di eventi collaterali per tutta la famiglia, per esplorare il mondo dell’apicoltura con nuove visioni attraverso laboratori, incontri, degustazioni fino alla Mostra multimediale “Sant’Ambrogio e l’apicoltura romantica” che racconta storie e miti di un’attività millenaria, legandole alla figura del santo protettore degli apicoltori.

Per tutte le informazioni, per conoscere il programma delle iniziative (in continuo aggiornamento) e per suggerimenti di alloggi, bar e ristoranti: Mielemente: https://apimarche.it

