Domenica 8 ottobre alle ore 15,00 in Piazza Ognissanti a Firenze il soprano Letizia Dei presenta Il concerto della Fanfara dei Carabinieri, evento organizzato dal’Associazione Borgognissanti in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Firenze.

L’occasione è l’80esimo anniversario della morte di Salvo D’acquisto carabiniere simbolo della Resistenza Italiana che sacrificò la sua vita dichiarandosi colpevole di un fatto non commesso salvando in questo modo 22 persone innocenti accusate di aver fatto esplodere delle bombe, che uccisero e ferirono alcuni ufficiali tedeschi a Palidoro, in provincia di Roma.

La cantante Letizia Dei oltre a presentare la giornata proporrà anche un intramontabile pezzo della storia della musica italiana accompagnata dalla Fanfara.

Il concerto sarà preceduto dal corteo della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri che dalle 14,30 percorreranno via Curtatone per poi rientrare in Borgo Ognissanti fino alla Piazza. Lì il gruppo cinofilo dei Carabinieri farà un intervento con simulazioni di situazioni di ricerca e soccorso con l’impiego dei cani ed esercizi di agilità per comprendere meglio il valore aggiunto apportato dai compagni a quattro zampe delle forze dell’ordine.

