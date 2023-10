Miss Italia: le prefinaliste sono arrivate in Calabria

Oggi giornata di viaggio per le 220 ragazze che da tutta Italia – in treno, auto o aereo – hanno raggiunto la Calabria per le prefinali nazionali di Miss Italia, che si svolgono al “BV Airone Resort” di Corigliano-Rossano (CS). Con loro tante valigie colorate, cariche di entusiasmo, sorrisi e della voglia di mettersi in gioco.