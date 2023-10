Vera Slepoj, Ida Galati e Roberto Emauelli valuteranno le 210 candidate.

La commissione tecnica delle prefinali di Miss Italia 2023

Tre nomi autorevoli, personalità di spicco nella loro attività professionale, promuoveranno alle finali di Miss Italia 2023 venti ragazze, una per regione. Le candidate sono 215, di cui venti sono già state designate nelle regioni, in occasione delle selezioni estive del Concorso. Le prefinali si svolgono nel BV Airone Resort di Ricogliano-Rossano (CS) da domani a domenica 8 settembre.

Spiega Patrizia Mirigliani: “È una giuria composita, molto contemporanea, che tiene conto di momenti di modernità di contenuti e di socialità. Tre giurati di sicura garanzia per storia, profilo e successi personali. Un mix di più generazioni per ‘leggere’ le miss in ogni singolare aspetto”.

Vera Slepoj

Psicanalista e scrittrice, specializzata in psicoterapia individuale e di gruppo, Vera Slepoj vive e lavora tra Padova, Milano e Londra. Negli anni si è dedicata all’insegnamento presso l’Università di Siena. La sua carriera conta anche la presidenza della Federazione Italiana Psicologi e dell’International Health Observatory. Ha fondato tre scuole di formazione ed è stata consigliere del Ministro delle Comunicazione dal 2002 al 2006, membro della commissione ministeriale TV e minori dal 2000 al 2005. Autrice di pubblicazioni scientifiche e divulgative, è stata responsabile per 10 anni di una rubrica di psicologia della rivista Riza Psicosomatica.

“In un mondo carico di tragedia – dice – il corpo che comunica armonia è un corpo che sorride dentro e che ha una visione positiva della vita e di se stesso. Mi auguro che il titolo vada a un corpo che sorride”.

Ida Galati

Dalla psicoterapia al giornalismo di moda e una specializzazione nella comunicazione digitale: è il profilo più immediato di Ida Galati. Tiktoker, fashion content creator o – come preferisce essere chiamata – “fashion teller”.

Che cos’è la bellezza per lei? “Consapevolezza e accettazione. Quando una ragazza si conosce e si piace senza desiderare di essere sempre qualcun altro, allora diventa davvero più bella, perché irradia una energia diversa. (…) Allora spero di poter scorgere quel talento, quella passione per la comunicazione, poca improvvisazione e tantissima determinazione, quella che serve per arrivare in cima”.

Roberto Emanuelli

Dicono di lui: “È lo scrittore che parla alle donne e che sa capirle”.

Fin da piccolo ha mostrato una vocazione artistica per la musica e la scrittura. Sono le sue grandi passioni che convoglieranno entrambe, più avanti, nella stesura di romanzi in cui la musica manterrà sempre un ruolo di primo piano, fondendosi in vari modi nel testo. Emanuelli presenta i suoi romanzi in tour (librerie, festival, scuole) che sono un altro successo dell’autore romano. Attorno al suo nome si è costituita da tempo una vera comunità di appassionati.

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia