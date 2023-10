Più di cento tra incontri, dibattiti e laboratori organizzati dal Comune, in collaborazione con le realtà del territorio per coinvolgere i milanesi e la città. ‘Non c’è salute senza salute mentale’ lo slogan dell’iniziativa.



Dal 6 al 31 ottobre: seconda edizione di Milano4mentalhealth

Dal 6 al 31 ottobre torna ‘Milano 4 Mental Health’, l’iniziativa del Comune di Milano. L’obiettivo è quello di porre la salute mentale al centro del dibattito sociale e politico e permettere ai cittadini e alle cittadine di accedere a informazioni relative a progetti, attività di prevenzione, fenomeni sociali in atto e possibili azioni da intraprendere.

La dichiarazione di Bartolé

“Per troppi anni – dichiara l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé – la salute mentale è stata considerata di serie B rispetto a quella fisica. Secondo noi, invece, ‘non c’è salute senza salute mentale’ . L’obiettivo è innanzitutto parlarne per normalizzare il tema, ma anche investire in progetti di supporto. Per questo, il Comune ha deciso di investire su questo tema 4 milioni di euro di fondi europei per il prossimo triennio, per qualificare l’offerta di servizi e sostenere i cittadini in una condizione di vulnerabilità”.

Il programma

Venerdì 6 ottobre, alle 10:45: incontro in Sala Alessi a Palazzo Marino dal titolo «Mental Health is a Universal Human Right», con presentazione del Manifesto ‘Salute mentale bene in Comune’, un documento ideato e promosso dal Comune di Milano, il cui obiettivo è condividere una cornice strategica al fine di indirizzare le scelte e le azioni future. Il Manifesto sarà aperto alla sottoscrizione di cittadini e cittadine, istituzioni, associazioni, imprese.

Lunedì 9 ottobre , ‘Milano 4 Mental Health’ sbarca nelle scuole milanesi dove ricomincia, col nuovo anno scolastico, AccogliMI, un progetto dedicato alle ragazze e ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni e alle loro famiglie. Lo scopo è offrire un orientamento psicologico e, eventualmente, indirizzare gli utenti verso la rete dei servizi specialistici sanitari, educativi e ricreativi della città.

I dibattiti proseguiranno nelle serate del 12 e 13 ottobre e si concentreranno sui temi della crescita e dell’adolescenza, sulle sfide della longevità e sul ruolo fondamentale che la salute mentale gioca in tutte le fasi della vita di un individuo.

Contatti

‘Milano 4 Mental Health’ viene realizzata con il contributo di Lundbeck e grazie ai partner tecnici Atm, Triennale e Sky.

Programma completo: www.milano4mentalhealth.it.

