Corso soccorritori Misericordia Arese: domani si inizia

Corso soccorritori Misericordia Arese

Lezioni di primo soccorso alla Misericordia di Arese. L’organizzazione di volontariato dal 3 ottobre svolgerà gratuitamente il martedì e il giovedì sera alle 21, il quarantesimo corso in presenza e online.

I requisiti richiesti sono avere tra i 18 e i 70 anni, voglia di aiutare il prossimo. La sede del corso è al centro Salesiano in via Don Della Torre, 2. L’associazione da anni è impegnata sul territorio e non solo, con diverse attività, in primis quella di soccorso, mentre recentemente ha donato una tenda in Marocco a seguito del terremoto, utilizzata come posto medico avanzato o per ospitare 12 letti.

Nelle scorse settimane la Misericordia ha presenziato la gara sportiva dell’ Ironman di Cervia, la competizione che comprende una prova di nuoto, di bicicletta e di corsa. A giugno invece l’associazione si è recata in Emilia a seguito del nubifragio, portando tende, idrovore e messi di soccorso.

A questo si aggiungono le presenza durante le partite di calcio allo stadio San Siro di Milano. Un aiuto è stato dato anche in Ucraina, nel dramma della guerra a pochi passi dall’Italia, avviando una serie di missioni dirette e coordinate dalla Direzione Area Emergenze della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia. Sono state evacuate alcune centinaia di donne e bambini destinati a strutture in Italia che hanno offerto ospitalità.

Un team di soccorritori, infermieri, interpreti della Misericordia di Arese ha fatto la spola tra Italia e Polonia dove è allestita la base dei soccorsi delle Misericordie d’Italia. La ambulanza 59 della associazione aresina è stata donata alla sanità Ucraina negli scorsi mesi. L’appello della associazione è “gente al servizio della gente” e invita ad unirsi nel volontariato tramite il corso gratuito di soccorritori. Per informazioni è possibile inviare una mail a: formazione@misericordiarese.it

Altri articolo di salute su Dietro la Notizia