In occasione della mostra fotografica Di Sguardi e di Persone, a Palazzo Martinengo dal 13 ottobre al 19 novembre, arrivano a Brescia le fotografie che raccontano l’Italia sostenibile. Un evento in dialogo con la città di Bergamo e la quarta edizione di Fotografica, Festival di Fotografia Bergamo che presenta il 28 ottobre un nuovo ISPA Talk.

A BRESCIA LA MOSTRA ITALIAN SUSTAINABILITY PHOTO AWARD

Dopo le mostre di Torino, Padova e Genova e in attesa dei vincitori dell’edizione 2023, annunciati nel mese di novembre, ISPA, Italian Sustainability Photo Award, il premio fotografico ideato da Parallelozero in collaborazione con il main sponsor PIMCO, prosegue il suo viaggio in Italia e approda a Brescia.

L’occasione è Di Sguardi e di Persone, la mostra che Visit Brescia e Fondazione Provincia di Brescia Eventi, in collaborazione con National Geographic Italia, presentano a Palazzo Martinengo dal 13 ottobre al 19 novembre.

IL PROGRAMMA

Curata dallo studio Roberto Bertoli Architetto con Alessandro Boccingher – curatore con Agenda7 e Foto Officina del progetto di promozione turistica “Sguardi su Brescia”, realizzato nel 2022 per Visit Brescia –, Di Sguardi e di Persone presenta il lavoro di sette fotografi, vincitori di importanti premi internazionali e collaboratori di prestigiose testate, prodotto durante il loro viaggio tra Brescia e provincia.

Daria Addabbo in Valle Trompia, Andrea Frazzetta a Brescia, Davide Monteleone in Valle Camonica, Paolo Petrignani lungo la Pianura Bresciana, Andrea Pistolesi in Valle Sabbia, Amanda Ronzoni al Lago di Garda e Nadia Shira Cohen tra Lago di Iseo e Franciacorta presentano, attraverso i loro scatti, una nuova mappatura visiva, emozionante e coinvolgente, di natura, cultura e presenza dell’uomo in questi territori.

Nato nel 2020 per sensibilizzare l’opinione pubblica su sostenibilità ambientale, sociale e di governance (sintetizzati dall’acronimo ESG), il premio racconta la tutela dell’ambiente e della biodiversità, il rispetto dei diritti umani, culturali e sociali, la gestione illuminata dei territori e alcuni dei progetti di innovazione più eccellenti in Italia. Le fotografie di Matteo Bastianelli, Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni, Matteo Capone, Tomaso Clavarino, Enrico Genovesi, Schirra Giraldi, Giacomo d’Orlando, Paola Lai, Vittoria Lorenzetti, Matteo de Mayda, Pietro Romeo, Nicolò Panzeri, Valeria Scrilatti, Christian Velcich, Elisabetta Zavoli, autori di storie emblematiche dell’Italia in transizione verso un futuro più sostenibile, saranno ospitate nelle suggestive sale del secondo piano di Palazzo Martinengo, il nobile edificio seicentesco situato nel fulcro della Brixia romana all’incrocio tra via Musei e piazza del Foro, che ospiterà Di Sguardi e di Persone.

Le immagini della mostra ISPA sono stampate su carta fotografica Original, Photographic Paper di Fujifilm, sponsor dell’Italian Sustainability Photo Award. La carta utilizzata tipo DPII in finitura Matt è stata scelta per la particolare resa cromatica che esalta la bellezza delle immagini e la conservazione inalterata nel tempo.

ISPA TALK A FOTOGRAFICA, FESTIVAL DI FOTOGRAFIA BERGAMO

ISPA, Italian Sustainability Photo Award e Di Sguardi e di Persone, nel solco del racconto culturale condiviso dalle due città Capitale della Cultura Italiana 2023, saranno in dialogo anche con Bergamo. La connessione con la quarta edizione di Fotografica, Festival di Fotografia Bergamo – dal 14 ottobre al 19 novembre in Città Alta, presso il Monastero del Carmine e gli Ex Magazzini del Sale – porterà a Bergamo, nel calendario degli appuntamenti dell’edizione 2023, una nuova data di ISPA Talk.

Il format di eventi itineranti di confronto su temi affini al premio racconterà l’esperienza di Tomaso Clavarino, fotografo vincitore del Grant ISPA 2022 con il progetto sul degrado del permafrost lungo l’arco alpino, di Giovanmaria Flocchini, Presidente Comunità Montana Valle Sabbia e sindaco di Pertica Alta (con la testimonianza relativa al Borgo Cre_Attivo di Livemmo, vincitore del Bando PNRR sull’attrattività per borghi a rischio abbandono) e di Alessandro Monaci, alpinista, volontario del Soccorso Alpino e storico che si divide tra montagne e scrittura, invitati a dialogare su tematiche quali il cambiamento della montagna, dei suoi territori e delle comunità che le abitano.

ISPA Talk sarà moderato da Paolo Confalonieri, Direttore della rivista Orobie.

Altri articoli di arte su Dietro la Notizia.