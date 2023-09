Alle prese con un concorrente ispanico, il tavolo dei giudici di X Factor 2023 scopre di avere al suo interno un perfetto traduttore italiano-spagnolo: Fedez.

X Factor 2023

Tutto merito della tata dei suoi figli, la quale gli ha insegnato poche frasi, ma fondamentali… saranno sufficienti per intavolare una conversazione col concorrente? X Factor 2023 sarà stasera su Sky e in streaming su NOW (e sempre disponibile on demand).

