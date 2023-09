Festival dei Laghi, Mistero Buffo a Stresa

“Mistero Buffo”, lo spettacolo più famoso di Dario Fo e Franca Rame, interpretato dal loro erede Mario Pirovano, sabato prossimo, 23 settembre sbarca, a Stresa nell’ambito della VI edizione del Festival dei Laghi.

Esilarante, provocatorio, potente, attuale, epico, magistrale “Mistero Buffo 50”, Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia Teatrale Fo Rame e patrocinato dalla Fondazione Fo Rame, è stato allestito in nuova forma nel 2019 per celebrare i cinquanta anni dalla prima rappresentazione di Mistero Buffo. Rappresentato per la prima volta nel maggio del 1969 e riproposto, fino ad oggi, in oltre cinquemila allestimenti, ogni volta arricchiti da nuove giullarate, è un capolavoro che ha segnato la storia del Novecento.

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia