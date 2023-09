Van Morrison annuncia il suo 45° album in studio, Accentuate the Positive, in uscita il 3 novembre e disponibile da ora per il pre-ordine.

Questo elettrizzante omaggio al rock ‘n’ roll viene anticipato da “Shakin’ All Over”, una nuova interpretazione del classico di Johnny Kidd e primo singolo estratto dal nuovo progetto. Ascoltate QUI.

Come l’acclamato ‘Moving On Skiffle’, ‘Accentuate The Positive’ vede Van Morrison tornare a una delle sue passioni d’infanzia: questa volta il rock ‘n’ roll. Cresciuto a Belfast poco dopo la Seconda Guerra Mondiale, Van è stato immensamente ispirato dai suoni inebrianti del blues e del rock ‘n’ roll del XX secolo.

Ascoltando artisti come Fats Domino, Chuck Berry e gli Everly Brothers, non passò molto tempo prima che Van reinterpretasse intuitivamente queste sonorità con la propria band nei locali della città natale.

Diversi decenni dopo, Van Morrison rivisita il genere reinterpretando alcuni dei suoi brani preferiti per ‘Accentuate The Positive’, infondendo a queste canzoni senza tempo un’energia che sfida ed espande costantemente le sue tradizioni.

La voce inimitabile di Van, combinata con arrangiamenti superbi realizzati con grande maestria, dona un nuovo vigore a grandi canzoni come “Lonesome Train” del Johnny Burnette Trio, “Shakin’ All Over” di Johnny Kidd & The Pirates e il successo pionieristico del rock ‘n’ roll di Big Joe Turner, “Flip, Flop and Fly”.

L’album include la chitarra elettrica del celebre Jeff Beck e la voce di Chris Farlowe in “Lonesome Train”, oltre alla chitarra di Taj Mahal in “Lucille” e “Shake, Rattle and Roll”.

Van Morrison dice: “Il rock ‘n’ roll è semplicità, sincerità e forza espressiva. Per questo piace ed è durato nel tempo. È musica dello spirito”.

Accentuate The Positive sarà pubblicato in formato digitale/streaming, CD, doppio vinile nero e doppio vinile blu.

Van Morrison è attualmente impegnato in un tour nordamericano, che prosegue questa settimana con tre serate sold-out all’SF Jazz di San Francisco.

Accentuate The Positive tracklist:

‘You Are My Sunshine’

‘When Will I Be Loved’

‘Two Hound Dogs’

‘Flip, Flop and Fly’

‘I Want a Roof Over My Head’

‘Problems’

‘Hang Up My Rock And Roll Shoes’

‘The Shape I’m In’

‘Accentuate The Positive’

‘Lonesome Train’

‘A Shot of Rhythm and Blues’

‘Shakin’ All Over’

‘Bye, Bye Johnny’

‘Red Sails in the Sunset’

‘Sea of Heartbreak’

‘Blueberry Hill’

‘Bonaparte’s Retreat’

‘Lucille’

‘Shake, Rattle and Roll’

