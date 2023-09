FR4NKENSTE1N LIBERAMENTE TRATTO DA FRANKENSTEIN O IL MODERNO PROMETEO DI MARY SHELLEY

Il tuo inizio la mia fine

Note regia di Davide GarattiniRaimondi

La creatura potrebbe diventare creatore del suo stesso creatore?

Il creatore, di per sé, è anche creatura? Di quale creatore allora?

Potrebbe, il creatore, diventare creatura della sua stessa creatura?

Sono, siamo, allora tutti, tutte creature?

Domande che precedono un percorso creativo e anche esistenziale. Abbiamo inseguito cinque strade differenti, una per ogni attore, per capire alla fine se abbiamo una risposta, o se le risposte, forse, sono cinque.

Un creatore che si crede demiurgo, ma che si scopre creatura, una creatura che crede di essere tale ma è creatrice, due creature che sanno di essere creature ma uno lo accetta e l’altro no. Poi, il quinto. E noi?

Cosa siamo, creatura o creatore? A volte l’uno e a volte l’altro. La domanda, le domande che accompagnano questo nostro percorso, in questo preciso momento storico, dove non è così scontato trovare delle certezze su questo argomento. Nemmeno le domande sono scontate.

Il romanzo di Mary Shelley viene trasportato in un’atmosfera indefinita, desolata e in continua trasformazione. Le cinque creature si immergono nel dramma di colui che dà la vita, e nella sofferenza di chi viene abbandonato o abbandonata, solamente perché non si trova la forza, la necessità anche di affrontare lo sconosciuto, il diverso, l’altro.

FR4ANKENSTE1N è la domanda del dolore dello scoprirsi fisicamente diversi, emarginati. Ma è anche un grido per rimanere, nonostante tutto, attaccati alla vita.

In occasione dello spettacolo FR4ANKENSTE1N e a conclusione del progetto Frankenstein o il moderno Prometeo – un’esperienza di comunità, percorso laboratoriale svoltosi nei mesi scorsi, il 27 settembre alle 19:30 assisteremo al concerto dell’Orchestra Esagramma.

