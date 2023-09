Il libro delle soluzioni di Michel Gondry sarà distribuito nei cinema italiani dall’1 novembre, da I WONDER PICTURES in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

Il libro delle soluzioni: dall’1 novembre al cinema

Arriva nelle sale dal primo novembre, distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection, Il libro delle soluzioni, diretto dal regista Michel Gondry (Se mi lasci ti cancello, Be Kind Rewind) con Pierre Niney e Blanche Gardin.

Presentazione

Il film è stato presentato all’ultimo festival di Cannes e in anteprima italiana al Biografilm 2023 con plauso di pubblico e critica. “Il libro delle soluzioni” è una riflessione ironica e intelligente, personale e parzialmente autobiografica, sugli eccessi della creatività che segna il ritorno di Gondry sul grande schermo dopo 8 anni. Realismo, gag e momenti di surrealismo grottesco sono gli ingredienti del film.

Una commedia imprevedibile

Dal genio di Michel Gondry (Se mi lasci ti cancello), una commedia imprevedibile e scatenata, una parabola sulla creatività sfrenata e sulle sue incognite, con un clamoroso Pierre Niney.

“Il fallimento è una sequenza di soluzioni intervallate da problemi. Il successo è una sequenza di problemi, intervallati da soluzioni.” Il libro delle soluzioni, cap. I.

Trama



Marc, estroso e impulsivo, per terminare il suo nuovo film si rifugia con un manipolo di fedelissimi a casa di sua zia, in uno sperduto villaggio nelle Cevennes. Ma qui, la sua creatività esplode in mille direzioni diverse, gettando la lavorazione nel caos. Per fronteggiare la situazione, Marc inizia a comporre Il libro delle soluzioni, un manuale che raccolga le soluzioni a tutti i problemi del mondo…



Link e riferimenti

