Uscirà venerdì 15 settembre “Part of me”, la nuova versione del singolo del cantautore inglese Cian Ducrot arricchito dalla presenza di Matteo Romano. Da oggi è possibile presalvare il brano su Spotify.

Dopo il successo di “Part Of Me” di Cian Ducrot, con oltre 42 milioni di stream complessivi, in questa nuova collaborazione internazionale Matteo porta la propria visione e i propri pensieri sulla gestione del dolore e della perdita. “Part of Me“, infatti, racconta il tributo di Cian al suo migliore amico che si è tolto la vita.

